Навального вивели зі штучної коми

Лікарі німецької клініки Charité вивели російського опозиціонера Олексія Навального зі штучної коми.

Як повідомляється на офіційному сайті клініки, пацієнта також від'єднали від апарату ШВЛ.

"Він реагує на вербальні подразники. Поки що рано оцінювати, які довгострокові наслідки матиме важке отруєння на його організм", – йдеться в заяві.

При цьому медики констатували, що стан здоров'я Навального значно покращився.

Подальші деталі про стан пацієнта публікуватимуться тільки відповідно до його побажань.

Як писав OBOZREVATEL: