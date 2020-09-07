Навального вивели зі штучної коми
Лікарі німецької клініки Charité вивели російського опозиціонера Олексія Навального зі штучної коми.
Як повідомляється на офіційному сайті клініки, пацієнта також від'єднали від апарату ШВЛ.
"Він реагує на вербальні подразники. Поки що рано оцінювати, які довгострокові наслідки матиме важке отруєння на його організм", – йдеться в заяві.
При цьому медики констатували, що стан здоров'я Навального значно покращився.
Подальші деталі про стан пацієнта публікуватимуться тільки відповідно до його побажань.
Як писав OBOZREVATEL:
Навального перевезли з Омська в німецьку клініку Charite. Там повідомили, що опозиціонер залишається в штучній комі і під'єднаний до апарату ШВЛ.
Військові токсикологи Бундесверу встановили, що Навального отруїли речовиною з групи "Новачок". Творці цієї отрути заперечують результати дослідження.
Російські слідчі припустили, що однією з версій погіршення стану здоров'я Навального може бути його захоплення дієтами.
Генеральна прокуратура Росії зажадала від Міністерства юстиції Німеччини надати результати аналізів Навального.
Міністр закордонних справ Німеччини Гейко Маас заявив, що "є багато ознак" причетності Росії до отруєння Навального.