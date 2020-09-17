Навального висунули на Нобелівську премію миру

Учені із США висунули російського опозиціонера Олексія Навального на Нобелівську премію миру.

Як написав у Facebook професор Університету Ратгерса (США) Сергій Єрофєєв, кандидатуру Навального запропонували американські вчені визнаних університетів, які займаються Росією.

"Ця ідея не зовсім нова, але вона стала більш актуальною і має знайти широкий відгук, тим більше, що тепер Навального підтримують навіть не 2% росіян (спасибі "Левада-центру" і на тому), а набагато більше, про що свідчать оглушливі перемоги Ксенії Фадєєвої та Сергія Бойка в Томську і Новосибірську", – зазначив професор.

За його словами, процес висунення почали вчені, але до них можуть приєднатися державні діячі або представники міжнародних організацій.

"Серед учених, які підтримують цю ідею, є ті, хто раніше негативно ставився до діяльності Навального, але змінив свою думку. Навіть ті колеги, які вважають, що Нобелівська премія миру дещо дискредитована, згодні дати їй шанс, якщо її отримає Олексій", – наголосив Єрофєєв.

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