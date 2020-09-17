Навального висунули на Нобелівську премію миру
Учені із США висунули російського опозиціонера Олексія Навального на Нобелівську премію миру.
Як написав у Facebook професор Університету Ратгерса (США) Сергій Єрофєєв, кандидатуру Навального запропонували американські вчені визнаних університетів, які займаються Росією.
"Ця ідея не зовсім нова, але вона стала більш актуальною і має знайти широкий відгук, тим більше, що тепер Навального підтримують навіть не 2% росіян (спасибі "Левада-центру" і на тому), а набагато більше, про що свідчать оглушливі перемоги Ксенії Фадєєвої та Сергія Бойка в Томську і Новосибірську", – зазначив професор.
За його словами, процес висунення почали вчені, але до них можуть приєднатися державні діячі або представники міжнародних організацій.
"Серед учених, які підтримують цю ідею, є ті, хто раніше негативно ставився до діяльності Навального, але змінив свою думку. Навіть ті колеги, які вважають, що Нобелівська премія миру дещо дискредитована, згодні дати їй шанс, якщо її отримає Олексій", – наголосив Єрофєєв.
Як писав OBOZREVATEL:
20 серпня Олексію Навальному стало погано просто на борту літака. Літак екстрено сів, а політика терміново госпіталізували.
Навального доправили на лікування в Німеччину, в клініку Charite.
Там підтвердили, що Навального отруїли і він впав у штучну кому.
14 вересня німецький уряд повідомив про те, що три незалежні експертизи, зокрема проведені у Франції та Швеції, підтвердили, що Навального отруїли речовиною з групи "Новачок".
Того ж дня, під час телефонної бесіди, президент Франції Еммануель Макрон також заявив главі РФ Володимиру Путіну, що у нього є докази того, що опозиціонера Навального отруїли "Новачком".
15 вересня Олексій Навальний поділився першим фото після отруєння й виходу з коми.
За інформацією чиновника з органів безпеки ФРН, Навальний після одужання та лікування в Німеччині хоче повернутися в Росію.