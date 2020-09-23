Навального виписали з "Шаріте"
Російського опозиціонера Олексія Навального виписано з берлінської клініки "Шаріте" після отруєння.
Німецькі лікарі припустили, що він зможе повністю одужати. Про це йдеться в офіційній заяві пресслужби клініки.
"Олексія Навального, який із 22 серпня 2020 року проходив лікування в берлінському університеті "Шаріте", 22 вересня було виписано зі стаціонару. Стан пацієнта поліпшився настільки, що це стало можливим", – сказано в повідомленні.
У клініці нагадали, що загалом опозиціонер проходив у них лікування 32 дні, з яких 24 дні перебував у реанімації.
"Ґрунтуючись на прогресі пацієнта і його поточному стані, лікарі вважають, що повне одужання можливе. Однак поки що занадто рано судити про можливі довгострокові наслідки його важкого отруєння", – сказали медики.
За їхніми словами, рішення оприлюднити подробиці стану Навального було ухвалено після консультації з пацієнтом і його дружиною.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 серпня Олексію Навальному стало зле просто на борту літака. Літак екстрено сів, а політика терміново госпіталізували.
Опозиціонера доправили на лікування в Німеччину, в клініку Charite.
Там підтвердили, що Навальний був отруєний і впав у штучну кому.
14 вересня німецький уряд повідомив про те, що три незалежні експертизи, зокрема і проведені у Франції та Швеції, підтвердили, що Навального отруїли речовиною з групи "Новачок".
Того ж дня під час телефонної розмови президент Франції Еммануель Макрон також заявив главі РФ Володимиру Путіну, що у нього є докази того, що опозиціонера Навального отруїли "Новачком".
15 вересня Олексій Навальний поділився першим фото після отруєння й виходу з коми.
17 вересня опублікували відео з номера готелю в Росії, де могли отруїти Навального.