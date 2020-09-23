Навального виписали з "Шаріте"

Російський опозиціонер Олексій Навальний виписаний з берлінської клініки "Шаріте" після отруєння.

Німецькі лікарі припустили, що він зможе повністю одужати. Про це йдеться в офіційній заяві пресслужби клініки.

"Олексій Навальний, який з 22 серпня 2020 року проходив лікування в берлінському університеті "Шаріте", 22 вересня був виписаний зі стаціонару. Стан пацієнта поліпшився настільки, що це стало можливим", – сказано в повідомленні.

У клініці нагадали, що загалом опозиціонер проходив у них лікування 32 дні, з яких 24 дні перебував у реанімації.

"Грунтуючись на прогресі пацієнта і його поточному стані, лікарі вважають, що повне одужання можливе. Однак поки що занадто рано судити про можливі довгострокові наслідки його важкого отруєння", – сказали медики.

За їх словами, рішення оприлюднити подробиці стану Навального було ухвалено після консультації з пацієнтом і його дружиною.

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