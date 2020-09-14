Навального від'єднали від ШВЛ, він може самостійно вставати з ліжка – Charité

Борис Бондар Світ 16:22, 14.09.2020 Оновлено: 16:56, 14.09.2020

Стан російського опозиціонера Олексія Навального значно покращився, він уже може самостійно вставати з ліжка.

Про це в понеділок, 14 вересня, повідомили на сайті клініки Charite. Медики наголосили, що оприлюднили інформацію про стан Навального за згодою його дружини Юлії.

Лікарі також заявили, що Навального від'єднали від апарату ШВЛ.

Нагадаємо, що Навальний 10 вересня повністю прийшов до тями після отруєння.

Політик уже може говорити та пам'ятає деталі того, що відбувалося до непритомності в літаку.

Ще раніше, 7 вересня, клініка повідомляла про те, що пацієнта вивели з медикаментозної коми.

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