Навального від'єднали від ШВЛ, він може самостійно вставати з ліжка – Charité

Російського опозиціонера Олексія Навального отруїли 20 серпня, за висновком трьох незалежних експертиз, речовиною з групи "Новачок"
Його доставили літаком з Омська до берлінської клініки Charite 22 серпня, гда він перебував в стані штучної коми
Навального вивели з коми 7 вересня, а через три дні медики повідомили, що він прийшов до тями
Стан російського опозиціонера Олексія Навального значно покращився, він уже може самостійно вставати з ліжка.
Про це в понеділок, 14 вересня, повідомили на сайті клініки Charite. Медики наголосили, що оприлюднили інформацію про стан Навального за згодою його дружини Юлії.
Лікарі також заявили, що Навального від'єднали від апарату ШВЛ.
Нагадаємо, що Навальний 10 вересня повністю прийшов до тями після отруєння.
Політик уже може говорити та пам'ятає деталі того, що відбувалося до непритомності в літаку.
Ще раніше, 7 вересня, клініка повідомляла про те, що пацієнта вивели з медикаментозної коми.
Як писав OBOZREVATEL :
в Омську (Росія) 20 серпня екстрено сів літак, на якому летів опозиційний російський політик Олексій Навальний. Йому стало погано.
Згодом Навальний впав у кому і потрапив до реанімації, його під'єднали до апарату ШВЛ.
Родичі вирішили відвезти його на лікування до Німеччини, проте головний лікар лікарні в Омську запевняв, що Навальний нібито нетранспортабельний.
Однак уранці 22 серпня Навального все ж дозволили відвезти до ФРН для лікування в клініці Charite.
Там підтвердили, що Навального отруїли і він впав у штучну кому.
Також стало відомо, що перед отруєнням за Навальним було встановлено стеження.
Три незалежні експертизи, враховуючи й проведені у Франції та Швеції, підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального було отруєно речовиною з групи "Новачок".
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