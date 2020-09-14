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Навального від'єднали від ШВЛ, він може самостійно вставати з ліжка – Charité

Борис Бондар
Борис Бондар
Світ
3,8 т.

  • Російського опозиціонера Олексія Навального отруїли 20 серпня, за висновком трьох незалежних експертиз, речовиною з групи "Новачок"

  • Його доставили літаком з Омська до берлінської клініки Charite 22 серпня, гда він перебував в стані штучної коми

  • Навального вивели з коми 7 вересня, а через три дні медики повідомили, що він прийшов до тями

Стан російського опозиціонера Олексія Навального значно покращився

Стан російського опозиціонера Олексія Навального значно покращився, він уже може самостійно вставати з ліжка.

Про це в понеділок, 14 вересня, повідомили на сайті клініки Charite. Медики наголосили, що оприлюднили інформацію про стан Навального за згодою його дружини Юлії.

Лікарі також заявили, що Навального від'єднали від апарату ШВЛ.

Нагадаємо, що Навальний 10 вересня повністю прийшов до тями після отруєння.

Політик уже може говорити та пам'ятає деталі того, що відбувалося до непритомності в літаку.

Ще раніше, 7 вересня, клініка повідомляла про те, що пацієнта вивели з медикаментозної коми.

Як писав OBOZREVATEL :

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НімеччинаОлексій Навальний
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