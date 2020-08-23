Навального в лікарні Берліна взяли під цілодобову охорону

Німецька поліція взяла під цілодобову охорону госпіталь "Шаріте" в Берліні, куди доставили на лікування російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомив Sputniknews. Біля клініки вночі були помічені два поліцейських мікроавтобуси, третя машина стояла перед входом до приймальні.

Крім того, поліція патрулювала приміщення лікарні й охороняла вхід до будівлі.

Німецькі медики підтвердили, що прийняли на лікування російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це в Twitter повідомила Університетська клініка "Шаріте".

Відзначається, що медики лікувального закладу почали широке обстеження стану його здоров'я.

Медики почали широке обстеження стану здоров'я Навального (Twitter Charite)

"Зараз іде широка медична діагностика. Після завершення досліджень і консультації з сім'єю лікарі, які ведуть лікування, повідомлять про захворювання і про подальші кроки в його лікуванні", – йдеться у повідомленні.

Поліцейські патрулюють територію біля клініки (Twitter МХБ)

Всі входи до будівлі клініки взяті під охорону (Twitter МХБ)

Біля клініки були помічені два поліцейських мікроавтобуси (Twitter МХБ)

Поліція патрулювала приміщення лікарні (Twitter МХБ)

Як повідомляв OBOZREVATEL, рано вранці 22 серпня літак із російським опозиційним політиком Олексієм Навальним полетів з Омська до Німеччини. Між медиками та рідними політика була досягнута угода про його перевезення.