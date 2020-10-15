Навального могли отруїти двічі – NYT

Американське видання New York Times заявило, що російського опозиціонера Олексія Навального нібито могли отруїти двічі.

За словами джерела газети в німецьких спецслужбах, отруту Навальному підсипали в чай, який він пив в аеропорту. У статті йдеться про те, що порошкоподібну речовину розчинили в гарячому напої.

При цьому наголошується, що подібна заява викликає запитання, оскільки німецькі експерти стверджували, що виявили сліди токсинів на пластиковій пляшці з водою, яку Навальний взяв з собою з готелю.

"Це означає, що Навальний контактував з отрутою до того, як прибув в аеропорт, або, можливо, його отруїли двічі", – пише видання.

Нагадаємо, що Організація із заборони хімічної зброї підтвердила наявність в аналізах російського опозиціонера слідів речовини з групи "Новачок", які не включені в додаток до Конвенції про заборону хімічної зброї.

Політика отруїли 20 серпня. З Росії він був направлений в стані штучної коми в Німеччину. В середині вересня Навального виписали з клініки в Берліні.

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