Навального довго лікуватимуть: в Charite дали новий звіт про стан опозиціонера

Стан здоров'я російського опозиційного політика Олексія Навального залишається серйозним, він все ще перебуває на апараті штучної вентиляції легенів.

Процес лікування політика буде довгим, повідомляється на сайті німецької клініки Charite.

"Стан здоров'я Олексія Навального, який з 22 серпня 2020 року лікується в університетській клініці Charite в Берліні, як і раніше серйозний. Олексій Навальний в інтенсивній терапії, він підключений до апарату вентиляції легенів", – йдеться в заяві.

При цьому симптоматика інгібування холінестерази у опозиціонера, викликана отруєнням, продовжує знижуватися.

"Причина цього – поступове відновлення активності холінестерази", – пояснили в клініці.

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