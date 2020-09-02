Навального довго лікуватимуть: в Charite дали новий звіт про стан опозиціонера
Стан здоров'я російського опозиційного політика Олексія Навального залишається серйозним, він все ще перебуває на апараті штучної вентиляції легенів.
Процес лікування політика буде довгим, повідомляється на сайті німецької клініки Charite.
"Стан здоров'я Олексія Навального, який з 22 серпня 2020 року лікується в університетській клініці Charite в Берліні, як і раніше серйозний. Олексій Навальний в інтенсивній терапії, він підключений до апарату вентиляції легенів", – йдеться в заяві.
При цьому симптоматика інгібування холінестерази у опозиціонера, викликана отруєнням, продовжує знижуватися.
"Причина цього – поступове відновлення активності холінестерази", – пояснили в клініці.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Омську (Росія) 20 серпня екстрено сів літак, на якому летів опозиційний політик Олексій Навальний. Йому стало погано через ймовірне отруєння.
Опозиціонера могли отруїти, додавши токсини в чай. Він впав у кому і потрапив у реанімацію.
Навального перевезли з Омська в німецьку клініку Charite. Німецькі лікарі вважають, що опозиціонера могли отруїти нервово-паралітичним речовиною класу "Новачок", як це було у випадку з постачальником зброї Омеляном Гебревим в Софії в 2015 році.
Зі свого боку канцлерка Німеччини Ангела Меркель назвала Навального жертвою злочину. Вона вважає, що його "хотіли змусити мовчати".