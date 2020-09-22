Навальний відповів Путіну про "Новачок": сам зварив на кухні

Російський опозиційний політик Олексій Навальний відреагував на слова президента РФ Володимира Путіна про те, що він нібито "сам прийняв отруту".

На своїй сторінці в Facebook політик з іронією зазначив, що ця версія "заслуговує найпильнішого вивчення". Також він опублікував своє фото, на якому видно шрам на шиї від трахеостомії – операція для забезпечення повітря в дихальні шляхи (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Гарна версія. Вважаю, що заслуговує найпильнішого вивчення. Зварив на кухні "Новачок". Тихо сьорбнув із фляжки в літаку. Впав у кому. До цього домовився з дружиною, друзями і колегами, що, якщо МОЗ наполягатиме, щоб мене відвезли лікувати в Німеччину, вони в жодному разі не дозволяли цього зробити", – зазначив політик з іронією.

Він додав, що кінцевою метою його "хитрого плану" було "померти в омській лікарні".

"Померти в омській лікарні й опинитися в омському морзі, де встановили б причину смерті: "Пожив достатньо". Ось кінцева мета мого хитрого плану. Але Путін мене переграв. Його просто так не проведеш. У результаті я, як дурень, пролежав у комі 18 днів, але свого не добився. Провокація не вдалася!" – підсумував Навальний.

Навальний показав шрами від операції. Фото зі сторінки політика в Facebook

Facebook Олексія Навального.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що Олексій Навальний міг сам прийняти отруту з групи "Новачок".