Навальний відповів Путіну про "Новачок": сам зварив на кухні

Російський опозиціонер з іронією відреагував на слова Путіна про те, що він нібито "сам прийняв отруту"
Політик зазначив, що президент Росії "переграв" його
Російський опозиційний політик Олексій Навальний відреагував на слова президента РФ Володимира Путіна про те, що він нібито "сам прийняв отруту".
На своїй сторінці в Facebook політик з іронією зазначив, що ця версія "заслуговує найпильнішого вивчення". Також він опублікував своє фото, на якому видно шрам на шиї від трахеостомії – операція для забезпечення повітря в дихальні шляхи (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Гарна версія. Вважаю, що заслуговує найпильнішого вивчення. Зварив на кухні "Новачок". Тихо сьорбнув із фляжки в літаку. Впав у кому. До цього домовився з дружиною, друзями і колегами, що, якщо МОЗ наполягатиме, щоб мене відвезли лікувати в Німеччину, вони в жодному разі не дозволяли цього зробити", – зазначив політик з іронією.
Він додав, що кінцевою метою його "хитрого плану" було "померти в омській лікарні".
"Померти в омській лікарні й опинитися в омському морзі, де встановили б причину смерті: "Пожив достатньо". Ось кінцева мета мого хитрого плану. Але Путін мене переграв. Його просто так не проведеш. У результаті я, як дурень, пролежав у комі 18 днів, але свого не добився. Провокація не вдалася!" – підсумував Навальний.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що Олексій Навальний міг сам прийняти отруту з групи "Новачок".