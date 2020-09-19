Навальний став на ноги та розповів про своє самопочуття. Фото

Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого отруїли "Новачком", пішов на поправку і навіть встав з ліжка і почав потроху ходити.

Про це він повідомив в Facebook, опублікувавши відповідне фото з німецької клініки "Шаріте".

"Давайте розповім, як йде моє відновлення. Це вже ясна дорога, хоч і неблизька. Всі поточні проблеми на кшталт того, що телефон в моїх руках не маэ сенсу, як камінь, а налити собі водички перетворюється в цілий атракціон – просто дурниця ... Зараз я хлопець, у якого тремтять ноги, коли він йде по сходах, але зате він думає: "о, це ж сходи! По ним піднімаються. Мабуть, треба пошукати ліфт". А раніше б просто тупо стояв і дивився", – написав він.

Навальний додав, що попереду довга реабілітація, але основні проблеми позаду.

"Багато проблем ще належить вирішити, але приголомшливі лікарі університетської Берлінської клініки" Шаріте "вирішили головну. Вони перетворили мене з "технічно живої людини" в того, хто має всі шанси знову стати Вищої Формою Істоти Сучасного Суспільства – людиною, яка вміє швидко гортати Instagram і без роздумів розуміє, де ставити лайки", – зазначив він.

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