Навальний став на ноги та розповів про своє самопочуття. Фото

Навальний розповів, що лікарі поставили його на ноги, але ходити ще важко
З його слів попереду ще довга реабілітація після отруєння
Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого отруїли "Новачком", пішов на поправку і навіть встав з ліжка і почав потроху ходити.
Про це він повідомив в Facebook, опублікувавши відповідне фото з німецької клініки "Шаріте".
"Давайте розповім, як йде моє відновлення. Це вже ясна дорога, хоч і неблизька. Всі поточні проблеми на кшталт того, що телефон в моїх руках не маэ сенсу, як камінь, а налити собі водички перетворюється в цілий атракціон – просто дурниця ... Зараз я хлопець, у якого тремтять ноги, коли він йде по сходах, але зате він думає: "о, це ж сходи! По ним піднімаються. Мабуть, треба пошукати ліфт". А раніше б просто тупо стояв і дивився", – написав він.
Навальний додав, що попереду довга реабілітація, але основні проблеми позаду.
"Багато проблем ще належить вирішити, але приголомшливі лікарі університетської Берлінської клініки" Шаріте "вирішили головну. Вони перетворили мене з "технічно живої людини" в того, хто має всі шанси знову стати Вищої Формою Істоти Сучасного Суспільства – людиною, яка вміє швидко гортати Instagram і без роздумів розуміє, де ставити лайки", – зазначив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 серпня Олексію Навальному стало погано прямо на борту літака. Літак екстрено сів, а політика терміново госпіталізували.
Навального доставили на лікування в Німеччину, в клініку Charite.
Там підтвердили, що Навальний був отруєний і впав в штучну кому.
14 вересня німецький уряд повідомив про те, що три незалежні експертизи, враховуючи і проведені у Франції і Швеції, підтвердили, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок".
В той же день, під час телефонної розмови, президент Франції Еммануель Макрон також заявив чолі РФ Володимиру Путіну, що у нього є докази того, що опозиціонера Навального отруїли "Новачком".
15 вересня Олексій Навальний поділився першим фото після отруєння і виходу з коми.
17 вересня опублікували відео із номера готелю в Росії, де могли отруїти Навального.
Нагадаємо, за інформацією чиновника з органів безпеки ФРН, Навальний після одужання і лікування в Німеччині хоче повернутися в Росію.