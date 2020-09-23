Навальний розповів про свій стан і плани після виписки з "Шаріте". Фото

Російський опозиційний політик Олексій Навальний припустив, що йому може знадобитися реабілітаційний центр.

На своїй сторінці в Instagram він розповів про свій стан і плани після виписки з клініки "Шаріте" в Берліні, де він перебував у реанімації після отруєння (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Після 32 днів в госпіталі лікарі вирішили, що подальше відновлення вимагає не стаціонарного лікування, а нормалізації життя. Ходити, проводити час з сім'єю. Погрузитися в рутину щоденних рухів. І ось, я вже шкандибаю парком в штанях на три розміри більше. Перш за все попросив відвезти мене куди-небудь, де є дерева", – зазначив політик.

Навальний підкреслив, що зараз щодня він проходитиме фізіотерапію, але не виключив, що йому може знадобитися реабілітаційний центр.

"Плани поки прості: фізіотерапевт кожен день. Можливо, реабілітаційний центр. Стояти на одній нозі. Повністю повернути контроль над пальцями. Тримати баланс. Забавно, я мріяв навчитися їздити на вейк-борді за катером по хвилі і навчився цього літа. А тепер вчуся стояти на одній нозі. Всякі смішні штуки виявилися. Наприклад, я не можу кидати м'яч лівою рукою. Спіймати можу, а кинути – ні. Мозок просто не хоче робити цей рух. Або писати від руки. До останнього часу не виходило в рядок. Завжди в стовпчик починав. Реабілітація, загалом", – зазначив опозиціонер.

Політик подякував команді клініки "Шаріте", а також людям, які писали йому слова підтримки в соцмережах. Навальний зазначив, що йому читали коментарі з того моменту, як він почав більш-менш розуміти щось.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексія Навального 22 вересня виписали з берлінської клініки "Шаріте" після отруєння.