Навальний розповів про свій стан і плани після виписки з "Шаріте". Фото
Олексій Навальний зазначив, що щодня йому потрібно проходити фізіотерапію
Також політик не виключив необхідності реабілітаційного центру
Зараз він намагається трохи писати від руки, але це дається складно
Російський опозиційний політик Олексій Навальний припустив, що йому може знадобитися реабілітаційний центр.
На своїй сторінці в Instagram він розповів про свій стан і плани після виписки з клініки "Шаріте" в Берліні, де він перебував у реанімації після отруєння (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Після 32 днів в госпіталі лікарі вирішили, що подальше відновлення вимагає не стаціонарного лікування, а нормалізації життя. Ходити, проводити час з сім'єю. Погрузитися в рутину щоденних рухів. І ось, я вже шкандибаю парком в штанях на три розміри більше. Перш за все попросив відвезти мене куди-небудь, де є дерева", – зазначив політик.
Навальний підкреслив, що зараз щодня він проходитиме фізіотерапію, але не виключив, що йому може знадобитися реабілітаційний центр.
"Плани поки прості: фізіотерапевт кожен день. Можливо, реабілітаційний центр. Стояти на одній нозі. Повністю повернути контроль над пальцями. Тримати баланс. Забавно, я мріяв навчитися їздити на вейк-борді за катером по хвилі і навчився цього літа. А тепер вчуся стояти на одній нозі. Всякі смішні штуки виявилися. Наприклад, я не можу кидати м'яч лівою рукою. Спіймати можу, а кинути – ні. Мозок просто не хоче робити цей рух. Або писати від руки. До останнього часу не виходило в рядок. Завжди в стовпчик починав. Реабілітація, загалом", – зазначив опозиціонер.
Політик подякував команді клініки "Шаріте", а також людям, які писали йому слова підтримки в соцмережах. Навальний зазначив, що йому читали коментарі з того моменту, як він почав більш-менш розуміти щось.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексія Навального 22 вересня виписали з берлінської клініки "Шаріте" після отруєння.