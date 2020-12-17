Навальний – щодо отруєння: Путін усе визнав
Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що президент Росії Володимир Путін "усе визнав" у справі щодо його отруєння.
Свою думку він висловив уTwitter. Опозиціонер прокоментував відповідь Путіна під час пресконференції 17 грудня щодо причетності до отруєння.
"Я подивився. Путін усе визнав. У своєму стилі (ЦРУ-ЦРУ), але все визнав. Зрозумів, що неможливо заперечувати наші залізобетонні докази. Тобто так, ФСБ їздило за мною по п'ятах чотири роки, але не труїли. Тому що "якщо хотіли б отруїти, то вийшло б", – написав Навальний.
Трохи пізніше він зробив ще один твіт після повторного перегляду фрагмента пресконференції.
"Подивився ще раз. Приголомшлива логіка. "ЦРУ відстежує телефони співробітників ФСБ, тому ФСБ стежила за Навальним", – написав опозиціонер.
Нагадаємо, під час щорічної пресконференції глава РФ назвав отруєння Навального отрутою "Новачок" "легалізацією матеріалів американських спецслужб".
"Ми що, не знаємо, що вони локацію відстежують? Це знають Федеральна служба безпеки та інші спецоргани. Це означає, що цей пацієнт користується підтримкою спецслужб США. А це цікаво. Якщо він вважає, що його труїти потрібно? Кому він потрібен? Якщо б хотіли, то зробили б до кінця", – сказав Путін.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Омську 20 серпня екстрено сів літак, на якому летів опозиційний політик Олексій Навальний. Йому стало зле через отруєння. Він впав у кому й перебував у реанімації.
У мережі опублікували відео з аеропорту й літака з Навальним. Пізніше з'ясувалося, що перед інцидентом за росіянином було встановлено стеження.
Чоловіка відправили на лікування до Німеччини, хоча спершу відпускати його не хотіли. У середині вересня Навального виписали з клініки в Берліні.
Іноземні експерти знайшли сліди речовини з групи "Новачок" на пляшці з водою політика й на інших його речах.
Представники президента РФ не раз заперечували і сам факт отруєння, і причетність влади до інциденту. Наприклад, прессекретар глави Росії Дмитро Пєсков назвав звинувачення "порожнім шумом".
14 жовтня посли Європейського Союзу схвалили санкції проти росіян, причетних до отруєння Навального. 15 жовтня ЄС ввів у дію санкції проти шести росіян.
Німеччина і Франція стали ініціаторами пакету санкцій проти Росії. Великобританія і Нідерланди повністю підтримали їхні вимоги.
Російський опозиціонер Олексій Навальний здивувався, дізнавшись, що його нібито намагалися повторно отруїти, коли він перебував у стані коми.
Також встановлено можливих отруйників Навального з ФСБ Росії.