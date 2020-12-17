Навальний – щодо отруєння: Путін усе визнав

Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що президент Росії Володимир Путін "усе визнав" у справі щодо його отруєння.

Свою думку він висловив уTwitter. Опозиціонер прокоментував відповідь Путіна під час пресконференції 17 грудня щодо причетності до отруєння.

"Я подивився. Путін усе визнав. У своєму стилі (ЦРУ-ЦРУ), але все визнав. Зрозумів, що неможливо заперечувати наші залізобетонні докази. Тобто так, ФСБ їздило за мною по п'ятах чотири роки, але не труїли. Тому що "якщо хотіли б отруїти, то вийшло б", – написав Навальний.

Путін усе визнав Twitter Навального

Трохи пізніше він зробив ще один твіт після повторного перегляду фрагмента пресконференції.

"Подивився ще раз. Приголомшлива логіка. "ЦРУ відстежує телефони співробітників ФСБ, тому ФСБ стежила за Навальним", – написав опозиціонер.

Навальний оцінив логіку Путіна Twitter Навального

Нагадаємо, під час щорічної пресконференції глава РФ назвав отруєння Навального отрутою "Новачок" "легалізацією матеріалів американських спецслужб".

"Ми що, не знаємо, що вони локацію відстежують? Це знають Федеральна служба безпеки та інші спецоргани. Це означає, що цей пацієнт користується підтримкою спецслужб США. А це цікаво. Якщо він вважає, що його труїти потрібно? Кому він потрібен? Якщо б хотіли, то зробили б до кінця", – сказав Путін.

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