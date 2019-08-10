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"Натуральна зрада!" Білоруси обурилися новими російськими каналами

1.8т Читати матеріал російською

У Білорусі місцеві жителі обурилися рішенням відкрити п'ять нових російських телеканалів.

Один з них, так званий патріотичний телеканал для молоді "Ратник", вже готується розпочати мовлення, пише "Інформаційний спротив".

"Ратник" – російський патріотичний канал для молоді. "Так – ми про Росію. Але про Росію, а не про "Рашку", як зараз називає нашу країну так званий креативний клас", – йдеться в описі каналу.

Однак в соцмережах білоруси негативно поставилися до чергового російського телемовника всередині своєї країни.

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Зомбування телевізором

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"Захід в інформаційний простір сусіда – ось головна загроза незалежності", – висловився один з коментаторів.

"Це не просто ганьба, це натуральна зрада", – підтримав другий.

"Ще більше російсько-фашистського зомбування і пропаганди? Не вистачає? Не до кінця мізки білорусів в рідке л...но перетворили", – обурилися місцеві.

"Натуральна зрада!" Білоруси обурилися новими російськими каналами

скріншот

Як писав OBOZREVATEL, російський журналіст, головний редактор "Еха Москви" Олексій Венедиктов розлютив українців своїми заявами про те, що він готовий відкрити філію в Україні в разі скасування мовного закону.

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Білорусь
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Н Олег
Н Олег
зрада ... шо, в белорусском такое слово е?... или эт опять галицайские тётёхи-активистки в сетях постарались?
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Антошин Денис
Антошин Денис
10 человек высказалось против, а остальные, судя по всему, за.
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