"Натуральна зрада!" Білоруси обурилися новими російськими каналами

У Білорусі місцеві жителі обурилися рішенням відкрити п'ять нових російських телеканалів.

Один з них, так званий патріотичний телеканал для молоді "Ратник", вже готується розпочати мовлення, пише "Інформаційний спротив".

"Ратник" – російський патріотичний канал для молоді. "Так – ми про Росію. Але про Росію, а не про "Рашку", як зараз називає нашу країну так званий креативний клас", – йдеться в описі каналу.

Однак в соцмережах білоруси негативно поставилися до чергового російського телемовника всередині своєї країни.

Зомбування телевізором Drive2

"Захід в інформаційний простір сусіда – ось головна загроза незалежності", – висловився один з коментаторів.

"Це не просто ганьба, це натуральна зрада", – підтримав другий.

"Ще більше російсько-фашистського зомбування і пропаганди? Не вистачає? Не до кінця мізки білорусів в рідке л...но перетворили", – обурилися місцеві.

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Як писав OBOZREVATEL, російський журналіст, головний редактор "Еха Москви" Олексій Венедиктов розлютив українців своїми заявами про те, що він готовий відкрити філію в Україні в разі скасування мовного закону.

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