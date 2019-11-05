"Нація з корупцією": глава Держдепу дав гучне інтерв'ю щодо України

США на чолі з президентом Дональдом Трампом підтримують Україну і мають намір допомогти в боротьбі з корупцією в країні.

Про це в інтерв'ю заявив державний секретар Штатів Майкл Помпео, передає пресслужба Держдепу.

"Що стосується України, ми були зосереджені на кількох речах. По-перше, це нація з глибокою історією корупції – і наша місія, місія посла, місія пана Волкера (ексспецпредставник Держдепу в Україні Курт Волкер – Ред.) була дуже чіткою: створити набір інструментів, щоб нове керівництво, президент Зеленський і його команда змогли виконати те, про що вони говорили під час своєї кампанії, а це – зменшити ризик корупції", – повідомив дипломат.

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Помпео нагадав, що коли Росія окупувала Крим і ввела війська на Донбас, то президент Барак Обама відмовився надавати українцям "інструменти, збройові системи, необхідні для захисту нації".

"Президент Трамп послідовно – не раз, не два, а три рази – надав ці системи озброєння українському народу і українському керівництву. Ми дали їм технічну допомогу, яку попередня адміністрація відмовилася надавати", – зазначив Помпео.

Глава Держдепу підкреслив, що при президенті Трампі США прийшли на допомогу Україні.

"Ми колективно в Державному департаменті фокусувалися, як лазер, на тому, щоб донести до президента ..., як ми можемо врятувати прозахідну Україну, що збереже демократію, свободу і вільність в Україні та Європі, а також захистить американців", - повідомив Помпео .

Майк Помпео

При цьому він не відповів, чи знав він про роль адвоката Трампа Руді Джуліані в комунікації з українською владою, але сказав, що Державний департамент США зосереджений на захисті американського народу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Держдеп США опублікує архів документів про адвоката американського президента Дональда Трампа Рудольфа Джуліані, пов'язаний з Україною.

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