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"Націоналіст і русофоб": Захарова їдко відповіла на потужну промову Супрун про Росію

6.1тЧитати матеріал російською

Скандальна речник МЗС Росії Марія Захарова вибухнула гнівом через потужний виступ в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун на 2 сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я в Женеві. У ньому українська чиновниця закликала ООН не миритися з присутністю РФ у Раді безпеки, поки та не залишить Україну й не звільнить усіх військовополонених і політичних в'язнів.

Бурхливу реакцію на слова Супрун Захарова опублікувала на своїй сторінці у Facebook і навіть перейшла на особистісні образи, не дотримуючись будь-якої дипломатичності.

"Націоналіст і русофоб. Справжній провокатор. Але найбільше шкоди вона завдала не Росії, а українському народові", – їдко висловилася речник МЗС РФ.

Марія Захарова

Марія Захарова

Скріншот відео

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Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський закликав США посилити санкції проти Росії. Глава держави обговорив із представниками американської влади питання реформ і протидії агресії РФ.

Водночас у Кремлі не побачили нічого нового в заклику президента України Володимира Зеленського посилити санкції проти Росії. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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Тема
російська пропаганда
Особи
Марія ЗахароваУляна Супрун
Місце
Росія
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Plygatyrev Aleksey
Plygatyrev Aleksey
Юродивую Супрун никто и не спрашивает.
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Что не так сказала Захарова?
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Эта санитарка Супрун что вместе за своим пациентом Педро не ушла?!)))
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