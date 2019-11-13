"Натовп зомбарів": в Росії мало не роздерли продавців магазину через знижки. Відеофакт

У Росії відвідувачі магазину в місті Іваново влаштували масові заворушення через знижки на побутову техніку.

Відео інциденту з'явилося в Telegram. Автор ролика зазначає, що бійка почалася через "знижки на тостери" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Скріншот відео

На ролику видно, як натовп людей рветься в магазин, розштовхуючи співробітників. Ті заспокоювали відвідувачів і погрожували натиснути тривожну кнопку.

Адміністрація до останнього намагалася тримати оборону і заспокоювати людей. При цьому відвідувачі відштовхували співробітників і натовпом забігали в магазин.

Причиною стало оголошення про велику розпродажу. Велику увагу людей привернув "тостер за 199 рублів" (близько 100 грн).

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