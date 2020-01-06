Головна Новини
6 січня • оновлено в 23:55
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

НАТО зупинив діяльність місії в Іраку: заява Столтенберга

1.8т
Читати матеріал російською

Країни-члени НАТО вирішили призупинити діяльність своєї місії в Іраку.

Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг після засідання в Брюсселі в понеділок, 6 січня, передає DW.

"У будь-яких наших діях безпека нашого персоналу залишається першочерговою. Тому ми вирішили тимчасово призупинити на місцях нашу діяльність з підготовки іракських військовослужбовців і вживаємо всіх необхідних заходів для захисту нашого особового складу", – повідомив він.

Новини
"Ніколи!" Трамп відреагував на жорстке рішення Ірану щодо ядерної зброї

За його словами, НАТО уважно стежить за розвитком ситуації і продовжує тісну співпрацю з владою Іраку. Альянс готовий продовжити роботу місії тоді, коли "дозволять обставини".

НАТО займається підготовкою сил безпеки в Іраку з початку 2017 року. Солдат Іраку навчали знешкоджувати вибухові пристрої, навичкам технічного обслуговування і медичної допомоги. Також консультації отримувало Міноборони держави та інші органи безпеки.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Як писав OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Вбивство генерала Сулеймані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Теми
Вбивство генерала Сулеймані Конфлікт США та Ірана
Особа
Йенс Столтенберг
Місце
Ірак
Тег
НАТО
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
8
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Это после того, как парламент Ирака принял решение "Янки, гоу хом!"
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги