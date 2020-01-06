НАТО зупинив діяльність місії в Іраку: заява Столтенберга

Країни-члени НАТО вирішили призупинити діяльність своєї місії в Іраку.

Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг після засідання в Брюсселі в понеділок, 6 січня, передає DW.

"У будь-яких наших діях безпека нашого персоналу залишається першочерговою. Тому ми вирішили тимчасово призупинити на місцях нашу діяльність з підготовки іракських військовослужбовців і вживаємо всіх необхідних заходів для захисту нашого особового складу", – повідомив він.

За його словами, НАТО уважно стежить за розвитком ситуації і продовжує тісну співпрацю з владою Іраку. Альянс готовий продовжити роботу місії тоді, коли "дозволять обставини".

НАТО займається підготовкою сил безпеки в Іраку з початку 2017 року. Солдат Іраку навчали знешкоджувати вибухові пристрої, навичкам технічного обслуговування і медичної допомоги. Також консультації отримувало Міноборони держави та інші органи безпеки.

Йенс Столтенберг

Як писав OBOZREVATEL:

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