НАТО зупинив діяльність місії в Іраку: заява Столтенберга

Країни-члени НАТО вирішили призупинити діяльність своєї місії в Іраку.
Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг після засідання в Брюсселі в понеділок, 6 січня, передає DW.
"У будь-яких наших діях безпека нашого персоналу залишається першочерговою. Тому ми вирішили тимчасово призупинити на місцях нашу діяльність з підготовки іракських військовослужбовців і вживаємо всіх необхідних заходів для захисту нашого особового складу", – повідомив він.
За його словами, НАТО уважно стежить за розвитком ситуації і продовжує тісну співпрацю з владою Іраку. Альянс готовий продовжити роботу місії тоді, коли "дозволять обставини".
НАТО займається підготовкою сил безпеки в Іраку з початку 2017 року. Солдат Іраку навчали знешкоджувати вибухові пристрої, навичкам технічного обслуговування і медичної допомоги. Також консультації отримувало Міноборони держави та інші органи безпеки.
Йенс Столтенберг
Як писав OBOZREVATEL:
Стуація на Близькому Сході серйозно загострилася після вбивства 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані, який був убитий у ніч на 3 січня в результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак).
Наказ був відданий главою США Дональдом Трампом. За його словами, Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "мали прибрати ще багато років тому".
Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв убивство військами США генерала з оголошенням війни.
Після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.
5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства іранського генерала.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Вбивство генерала Сулеймані" на сайті "OBOZREVATEL".