НАТО закупить нові ППО і винищувачі у відповідь на посилення ядерного потенціалу РФ

Антон Малиновський Світ 20:06, 17.06.2020

Країни НАТО закуплять додаткові засоби протиповітряної оборони і винищувачі у відповідь на посилення російського ракетно-ядерного потенціалу.

Про це в середу, 17 червня, заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на онлайн-брифінгу за підсумками відеоконференції міністрів оборони альянсу, передає ТАСС. Серед інших, було прийнято рішення закупити додаткові засоби протиповітряної оборони і винищувачі п'ятого покоління.

Причиною такого рішення стало створення нових ракет Російською Федерацією.

"Країни НАТО прийняли рішення закупити додаткові системи ППО Patriot і SAMP/T, а також винищувачі п'ятого покоління у відповідь на створення нових ракет в РФ", – повідомив Столтенберг.

Також в НАТО прийняли рішення не розміщувати нові ядерні ракети в Європі і закликала Китай взяти участь в навчаннях з контролю над ядерним озброєнням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генсек НАТО звинуватив Росію в порушенні акту про відносини.

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