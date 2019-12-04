НАТО визнав небезпеку Путіна: опубліковано гучну заяву

Агресивні дії Росії представляють одну з головних загроз для НАТО.

Про це сказано в заяві Північноатлантичного альянсу, зробленій за підсумками лондонського саміту, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми, будучи Альянсом, стикаємося з виразними загрозами та викликами, що виходять з усіх стратегічних напрямків. Агресивні дії Росії загрожують євроатлантичній безпеці", – заявили в НАТО.

Відзначається, що країни Альянсу також стикаються з погрозами в області кібербезпеки і тероризму, який "у всіх своїх формах і проявах залишається постійною загрозою для нас усіх".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг і лідер РФ Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАТО не хоче нової гонки озброєнь з Росією, але в той же час вважає жорсткою свою політику по відношенню до Москви.

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