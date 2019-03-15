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НАТО відправить Україні нове озброєння: названі терміни

2.4тЧитати матеріал російською

НАТО готується передати Україні ще два бойові катери класу Island.

Про це на слуханнях у Палаті представників Конгресу США заявив Головнокомандувач Об'єднаними Збройними силами НАТО у Європі генерал Кертіс Скапаротті, передає "УМП".

"Ми працювали і продовжимо працювати на морському напрямку з їхніми військово-морськими силами. У нас із ними добрі відносини. І зараз є збільшення у фінансуванні, яке ми запитали в Конгресі для передачі Києву морських засобів, перш за все двох кораблів — патрульних катерів класу Island, щоб почати поповнювати ВМС. Йдеться і про інші засоби", — повідомив військовий.

Новини
Україна отримає американські патрульні катери: названі терміни

Нині кораблі проходять технічне обслуговування в США, а українські екіпажі незабаром відправляться на навчання. Прибуття катерів в Україну очікується на липень цього року.

Флот США

Флот США

Як повідомляв OBOZREVATEL, командувач ВМСУ Ігор Воронченко заявив, що Україна отримає американські патрульні катери класу Island.

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Місце
США
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вованов вован
вованов вован
Помнится старый хороший советский фильм Волга, Волга, песня там очень подходящая к этому событию. Америка России подарила пароход С носа пар, колёса сзади, И ужасно, и ужасно, И ужасно тихий ход.
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Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Какие "ещё два"! Речь всё ещё ждёт о тех двух старых списанных катерах, которые Украина всё никак не получит. То ли американцы, получив деньги, всё никак не расстанутся со своим старым барахлом, то ли боятся, что эти катера развалятся по дороге?
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Малахов Егор
Малахов Егор
..Оказывается дебилизм не подвластен излечению фактами и правдивыми известиями....наоборот...дебилизм рузьгемира прогрессирует до пубертатного состояния оскорблений и детсадовского ,,юмора,, когда тебе просто отвечают - сам дурак...или болеее того со злобой кричат в лицо --- на тебе дулю! Вот это сейчас смысл и содержание кацапских коментов.....Не взирая на правду ...на вопиющие факты кацапы продолжают называть белое черным а черное белым.....а распятые мальчики и съеденные снегири вообще не подлежат умственному восприятию адекватного человека.....вот же потешные животные..... и при этом они думают что они такие юморные....остряки...ставят плюсики друг дружке.....дебилушки от самолюбования аж слюни поразвесили.И столько лет живя рука об руку наконец раскрылось что из себя представляют эти животные...наши ,,братья,, и ,,сестры,, ржу нимагу с клоунов дешовых....а как изгаляются безродные....как тужатся...а их все равно нагибают и нагибают....нагибают и нагибают....
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минин евген
минин евген
Малахов Егор, ну так безродные животные же. всё идёт по плану, кацапьё окажется в своём сарае в полной изоляции.
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