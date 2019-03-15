НАТО відправить Україні нове озброєння: названі терміни

НАТО готується передати Україні ще два бойові катери класу Island.

Про це на слуханнях у Палаті представників Конгресу США заявив Головнокомандувач Об'єднаними Збройними силами НАТО у Європі генерал Кертіс Скапаротті, передає "УМП".

"Ми працювали і продовжимо працювати на морському напрямку з їхніми військово-морськими силами. У нас із ними добрі відносини. І зараз є збільшення у фінансуванні, яке ми запитали в Конгресі для передачі Києву морських засобів, перш за все двох кораблів — патрульних катерів класу Island, щоб почати поповнювати ВМС. Йдеться і про інші засоби", — повідомив військовий.

Нині кораблі проходять технічне обслуговування в США, а українські екіпажі незабаром відправляться на навчання. Прибуття катерів в Україну очікується на липень цього року.

Флот США

Як повідомляв OBOZREVATEL, командувач ВМСУ Ігор Воронченко заявив, що Україна отримає американські патрульні катери класу Island.

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