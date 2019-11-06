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6 листопада • оновлено в 10:25
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НАТО розширюється: у Європі відкрито виступили проти агресії Росії

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У Швеції до парламенту внесли законопроєкт, який пропонує країні вступити до НАТО через "агресивну поведінку" Росії.

Документ подав депутат Поміркованої коаліційної партії Швеції Боріан Оберг, передає RT.

"Рівень безпеки навколо нас значно впав. Прикладів цьому багато, проте, напевно, найважливіший момент – це агресивна поведінка Росії проти деяких її сусідів у нашому ближньому зарубіжжі. Крім того, не останню роль відіграє агресія проти України, яка триває вже кілька років. На додаток до того, що ця агресія демонструє позицію Росії, вона також чітко дає зрозуміти, чим загрожує неприєднання до НАТО за наявності з ним лише тісних союзницьких відносин", – йдеться у пояснювальній записці.

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У проєкті закону зазначено, що НАТО надає військову допомогу лише країнам-членам Альянсу, тому Швеція повинна в нього вступити.

"У цьому питанні, великою мірою, навіть займатися вивченням наслідків не потрібно. Швеція повинна якомога швидше подати заявку на членство в НАТО поки не стало надто пізно", – зазначає шведський депутат Оберг.

Володимир Путін

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна обов'язково стане членом Північноатлантичного альянсу.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Швеція
Теги
НАТО Росія - країна-агресор
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Забыли шведские педерасты Полтаву. Напомним!
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6
0
П А
П А
Ишевский Константин, вспомнила бабка, когда девкой была.
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0
1
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Ишевский Константин, да они с историей не дружат. Карл XII тоже из себя героя строил.
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2
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Один депутат пукнул, а на обозе уже заголовки - НАТО РАСШИРЯЕТСЯ! Смех на палке
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7
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фил филипыч
фил филипыч
количество депутатов этой партии составляет 20,05% от общего количества в парламенте
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6
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