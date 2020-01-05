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5 січня • оновлено в 20:31
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НАТО проведе термінове засідання через вбивство Сулеймані

2.5т
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НАТО в понеділок, 6 січня, проведе екстрене засідання через загибель іранського генерала Касема Сулеймані і загострення ситуації на Близькому Сході.

Таке рішення прийняв Генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг, передає "РІА Новини". Засідання пройде в "в терміновому порядку" о 16:00 за київським часом.

Країни-члени НАТО обговорять не тільки вбивство Сулеймані в Іраку, але і рішення Багдада про виведення американських військових з країни, які там знаходилися для боротьби з терористами ІДІЛ.

Також мова йтиме про припинення тренувальних місій країн Альянсу.

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"Завжди так робили": США озвучили позицію щодо масштабного удару по Ірану

Ілюстрація

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, Сулеймані був убитий в ніч на 3 січня в результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак).

Наказ був відданий главою США Дональдом Трампом. За його словами, Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "мали прибрати ще багато років тому".

Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв вбивство військами США генерала з оголошенням війни.

Після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Вбивство генерала Сулеймані
Особи
Йенс Столтенберг Касем Сулеймані
Місце
Ірак
Тег
НАТО
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Mega Death
Mega Death
Будут обсуждать кто ввяжется за США если Иран ответит?)) Может им самую сильную армию континента пригласить , чтоб персов погонять?))
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Петров Сергей
Петров Сергей
Жаль, что Украина не в НАТО, а то бы 36-й целью мог бы стать майдан.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Xoxлов пригласят? Они же так дышали, так дышали.
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