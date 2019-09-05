НАТО промишляє? Захарова влаштувала істерику через ігнор Польщею Путіна

За рішенням не запрошувати Росію на заходи з нагоди 80-ї річниці Другої світової войнии у Варшаві стоїть НАТО.

Про це на Східному економічному форумі у Владивостоці заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова. "Відбувалася там класична кампанія, я абсолютно в цьому впевнена, тому що у мене є відповідні дані, за заздалегідь розробленими у надрах НАТО навчальними планами все це було проведено. Усе це інформаційна кампанія і вона мала таке абсолютно непривабливе, дуже небезпечне переломлення в Варшаві" , – цитує її слова "РИА Новости".

При цьому представник МЗС РФ назвала жалобні урочистості у Варшаві "колосальним фейком, який перейшов будь-які рамки дозволеного".

Марія Захарова EADaily

"Заходи в Варшаві, які були заявлені як присвячені початку Другої світової війни, а вилилися в класичну кампанію з переписування історії і дезінформацію. І засоби масової інформації в загальному контексті нічого не змогли з цим зробити", – сказала Захарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Захарова заявила, що Польща поставила себе в "дурне становище", не запросивши Росію на заходи з нагоди 80-ї річниці Другої світової війни.

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