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5 вересня • оновлено в 09:20
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Політика Економіка

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НАТО промишляє? Захарова влаштувала істерику через ігнор Польщею Путіна

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За рішенням не запрошувати Росію на заходи з нагоди 80-ї річниці Другої світової войнии у Варшаві стоїть НАТО.

Про це на Східному економічному форумі у Владивостоці заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова. "Відбувалася там класична кампанія, я абсолютно в цьому впевнена, тому що у мене є відповідні дані, за заздалегідь розробленими у надрах НАТО навчальними планами все це було проведено. Усе це інформаційна кампанія і вона мала таке абсолютно непривабливе, дуже небезпечне переломлення в Варшаві" , – цитує її слова "РИА Новости".

При цьому представник МЗС РФ назвала жалобні урочистості у Варшаві "колосальним фейком, який перейшов будь-які рамки дозволеного".

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Марія Захарова

Марія Захарова

EADaily

"Заходи в Варшаві, які були заявлені як присвячені початку Другої світової війни, а вилилися в класичну кампанію з переписування історії і дезінформацію. І засоби масової інформації в загальному контексті нічого не змогли з цим зробити", – сказала Захарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Захарова заявила, що Польща поставила себе в "дурне становище", не запросивши Росію на заходи з нагоди 80-ї річниці Другої світової війни.

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Тема
Друга світова війна
Особи
Марія Захарова Володимир Путін
Місце
Росія
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Новая партия "данных" пришла?) С дуру решила тройную дозу увалить. Сразу жизнь наладилась, сразу кругомвраги, НАТО у границ наступает (или не пускает), русофобия))) Как так не позвать страну-тварь которая войну начала на такую дату???
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Александров Александр
Александров Александр
Прямо билась головой о стенку из-за Польши. Эту страну уже давно характеризовали - как представителя древнейшей профессии в сфере политики. А если учесть, что при освобождении Польши в составе советской армии погибли тысячи украинцев, то Украине тоже следовало бы поставить Польшу на место.
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Ронович Рон
Ронович Рон
СССР вот истинный победитель фашизма, то что себе там Польша придумала, которая за 30 дней сдалась вообще Россию мало волнует, Польша самая большая американская проститутка, а какой истерике идёт речь, обоз только упоротых веселит,такими статейками.
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