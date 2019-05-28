ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

НАТО програє: у США дали невтішний прогноз щодо війни з Росією

6.5тЧитати матеріал російською

У разі, якщо США вийдуть із НАТО, а Росія окупує Литву й польську територію поблизу Калінінграда, Альянс не зможе протистояти їй і програє.

Такий розвиток цього сценарію спрогнозував Міжнародний інститут стратегічних досліджень США (IISS). Якщо США не братимуть участі в цій операції під назвою "Східний щит", НАТО не зможе швидко зібрати необхідну потужність і підтримувати військових, вважають аналітики, передає "Голос Америки".

Наприклад, щоб успішно розбити російські танки, сили НАТО повинні мати у своєму складі танкові бригади і протипіхотні машини у співвідношенні 2:1.

Новини
"Путін домігся свого": сплив тривожний нюанс у новій військовій стратегії НАТО

Прогноз щодо війни Росії і НАТО

Прогноз щодо війни Росії і НАТО

"Газета.Ру"

У сценарії вторгнення в Балтію, якщо війська США не будуть задіяні й у разі, якщо польські збройні сили вже понесли великі втрати, дослідники зазначають, що "інші європейські члени НАТО і Канада нині мають лише 20 бригад, які відповідають критерію".

Наземні сили вимагатимуть прикриття від нападу РФ із повітря, кажуть експерти.

"Обмежена протиракетна оборона великої дальності буде достатньою, щоб стримувати передові повітряні бази для НАТО, але водночас не буде надлишку, щоб захистити наземний компонент або критично важливу військову інфраструктуру – тилові командні пункти і логістику", – йдеться в аналізі.

Загалом, витрати на закупівлю достатнього обладнання та забезпечення особового складу, щоб подолати РФ у разі вторгнення в Балтію, можуть досягати 357 млрд доларів, вважають аналітики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії запанікували через розміщення ядерного озброєння США в Європі. У Москві впевнені, що це є підготовкою до його застосування.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Холодна війна між Заходом і РосієюРосійська воєнна загрозаЗагроза Третьої світової війни
Місце
США
Тег
НАТО
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
12
15
Смішно
13
Цікаво
7
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Та не ссыте! Солдат ребёнка не обидит!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
" а Россия оккупирует Литву и польскую территорию вблизи Калининграда" Зачем?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Федоров Федор
Федоров Федор
Поросёнков Петя, вот в том и хрен,что никто из визжащих об этом не может ничего внятного ответить на этот вопрос.Вывод - кому-то выгодно культивировать эти бредни для дальнейшего сотрудничества наращивания и распила военного бюджета.А кто главный поставщик вооружений и т.п в НАТО?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Обозреватель...ты хвалишь Россию ...не в первый раз)) Молодец Путин...создал самую мощную армию в мире.....НАТО ....само НАТО...не в состоянии противостоять)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
2 з 5 відповідей | показати всі
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Мельничук Олександр, Приедешь мыть?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Мельничук, ржачное у тебя имя, Олександр.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки