НАТО програє: у США дали невтішний прогноз щодо війни з Росією

У разі, якщо США вийдуть із НАТО, а Росія окупує Литву й польську територію поблизу Калінінграда, Альянс не зможе протистояти їй і програє.

Такий розвиток цього сценарію спрогнозував Міжнародний інститут стратегічних досліджень США (IISS). Якщо США не братимуть участі в цій операції під назвою "Східний щит", НАТО не зможе швидко зібрати необхідну потужність і підтримувати військових, вважають аналітики, передає "Голос Америки".

Наприклад, щоб успішно розбити російські танки, сили НАТО повинні мати у своєму складі танкові бригади і протипіхотні машини у співвідношенні 2:1.

Прогноз щодо війни Росії і НАТО "Газета.Ру"

У сценарії вторгнення в Балтію, якщо війська США не будуть задіяні й у разі, якщо польські збройні сили вже понесли великі втрати, дослідники зазначають, що "інші європейські члени НАТО і Канада нині мають лише 20 бригад, які відповідають критерію".

Наземні сили вимагатимуть прикриття від нападу РФ із повітря, кажуть експерти.

"Обмежена протиракетна оборона великої дальності буде достатньою, щоб стримувати передові повітряні бази для НАТО, але водночас не буде надлишку, щоб захистити наземний компонент або критично важливу військову інфраструктуру – тилові командні пункти і логістику", – йдеться в аналізі.

Загалом, витрати на закупівлю достатнього обладнання та забезпечення особового складу, щоб подолати РФ у разі вторгнення в Балтію, можуть досягати 357 млрд доларів, вважають аналітики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії запанікували через розміщення ядерного озброєння США в Європі. У Москві впевнені, що це є підготовкою до його застосування.

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