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27 вересня • оновлено в 19:54
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НАТО поставило Путіна на місце через ракети у Європі: оприлюднено жорстку відповідь Альянсу

15.3т Читати матеріал російською

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув пропозицію президента Росії Володимира Путіна ввести мораторій на розміщення у Європі та інших регіонах ракет середньої та малої дальності.

Про це у коментарі ТАСС заявила представниця Північноатлантичного альянсу Оана Лунгеску. Причиною вона назвала те, що Москва розгорнула ракету SSC-8.

"Ми можемо підтвердити, що генеральний секретар НАТО отримав листа від російської влади. Що стосується мораторію, то ми чули цю пропозицію і раніше, але вона не заслуговує на довіру, оскільки ігнорує реальність: Росія вже розгорнула SSC-8, порушуючи ДРСМД. Доти, доки Росія не знищить систему SSC-8, цей мораторій на розгортання – це нереальна пропозиція", – зазначила Лунгеску.

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НАТО поставило на місце Путіна через ракети у Європі

НАТО поставило на місце Путіна через ракети у Європі

Представниця НАТО знову наголосила, що Росія несе одноосібну відповідальність за розпад Договору про РСМД.

"Союзники по НАТО провели власну оцінку російської ракети SSC-8 і дійшли висновку, що вона порушує Договір про РСМД. Протягом більш ніж шести років союзники намагалися повернути Росію до дотримання ДРСМД, але Росія продовжувала розробляти і розгортати SSC-8, порушуючи договір", – пояснила Лунгеску.

За її словами, відповідні заходи НАТО будуть зваженими.

"Ми не будемо дзеркально відбивати те, що робить Росія. Ми не хочемо нової гонки озброєнь і не маємо наміру розгортати у Європі нову ядерну зброю наземного базування. Союзники як і раніше твердо прихильні збереженню ефективного контролю над озброєннями, роззброєнню та нерозповсюдженню", – резюмувала Лунгеску.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін розіслав у столиці декількох десятків країн, зокрема членів НАТО, послання із пропозицією ввести мораторій на розгортання у Європі та інших регіонах ракет середньої та малої дальності.

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Особи
Володимир Путін Йенс Столтенберг
Теги
НАТО ракети
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Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
А никто не подскажет, было ли хоть одно доказательство предоставлено того, что эта российская ракета нарушает договор по РСМД? При этом сами штаты после выхода из договора моментально испытали наземную ракету с дальностью больше запрещённой договором.
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Ешта Дядя
Ешта Дядя
Кончебасы,зачем комментарии удаляете,терпилы что ли?
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
НАТА может пугать только шароварню.
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Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Небайдужий Юрій, а ты в унитазе сидишь и следишь за качеством испражнений? Сочувствую.
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Небайдужий Юрій
Небайдужий Юрій
Гусенцова Галина, судя по жидкому стулу окурка, не только шароварню...
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