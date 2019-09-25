НАТО поставило Путіна на місце через ракети у Європі: оприлюднено жорстку відповідь Альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув пропозицію президента Росії Володимира Путіна ввести мораторій на розміщення у Європі та інших регіонах ракет середньої та малої дальності.

Про це у коментарі ТАСС заявила представниця Північноатлантичного альянсу Оана Лунгеску. Причиною вона назвала те, що Москва розгорнула ракету SSC-8.

"Ми можемо підтвердити, що генеральний секретар НАТО отримав листа від російської влади. Що стосується мораторію, то ми чули цю пропозицію і раніше, але вона не заслуговує на довіру, оскільки ігнорує реальність: Росія вже розгорнула SSC-8, порушуючи ДРСМД. Доти, доки Росія не знищить систему SSC-8, цей мораторій на розгортання – це нереальна пропозиція", – зазначила Лунгеску.

НАТО поставило на місце Путіна через ракети у Європі

Представниця НАТО знову наголосила, що Росія несе одноосібну відповідальність за розпад Договору про РСМД.

"Союзники по НАТО провели власну оцінку російської ракети SSC-8 і дійшли висновку, що вона порушує Договір про РСМД. Протягом більш ніж шести років союзники намагалися повернути Росію до дотримання ДРСМД, але Росія продовжувала розробляти і розгортати SSC-8, порушуючи договір", – пояснила Лунгеску.

За її словами, відповідні заходи НАТО будуть зваженими.

"Ми не будемо дзеркально відбивати те, що робить Росія. Ми не хочемо нової гонки озброєнь і не маємо наміру розгортати у Європі нову ядерну зброю наземного базування. Союзники як і раніше твердо прихильні збереженню ефективного контролю над озброєннями, роззброєнню та нерозповсюдженню", – резюмувала Лунгеску.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін розіслав у столиці декількох десятків країн, зокрема членів НАТО, послання із пропозицією ввести мораторій на розгортання у Європі та інших регіонах ракет середньої та малої дальності.

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