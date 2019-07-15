НАТО попередив Німеччину про можливий ракетний удар із Росії

Росія розробляє нові ракети середньої дальності, які можуть досягти столиці Німеччини.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Так, Генсек попередив про пересувні ракетні системи, в зоні досяжності якої знаходяться Берлін, Франкфурт-на-Майні і Мюнхен.

"Це – пересувна ракетна система, її легко приховати від систем спостереження", – зазначив він.

За словами Генсека, Росія навіть встигла розмістити свою нову розробку. Однак він не назвав конкретного місця базування комплексу.

"Росія розірвала ДРСМД і тим самим створила серйозну загрозу нашій безпеці. Москва повинна використовувати свій останній шанс, щоб врятувати цю угоду (ДРСМД). В іншому випадку вона буде нести повну відповідальність за припинення дії договору, в результаті якого світ стане менш стабільним для всіх нас", – підкреслив Столтенберг.

Армія Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерство оборони Туреччини почало приймати зенітно-ракетні комплекси С-400 з Росії.

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