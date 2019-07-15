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НАТО попередив Німеччину про можливий ракетний удар із Росії

14.5т Читати матеріал російською

Росія розробляє нові ракети середньої дальності, які можуть досягти столиці Німеччини.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Так, Генсек попередив про пересувні ракетні системи, в зоні досяжності якої знаходяться Берлін, Франкфурт-на-Майні і Мюнхен.

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"Це – пересувна ракетна система, її легко приховати від систем спостереження", – зазначив він.

За словами Генсека, Росія навіть встигла розмістити свою нову розробку. Однак він не назвав конкретного місця базування комплексу.

"Росія розірвала ДРСМД і тим самим створила серйозну загрозу нашій безпеці. Москва повинна використовувати свій останній шанс, щоб врятувати цю угоду (ДРСМД). В іншому випадку вона буде нести повну відповідальність за припинення дії договору, в результаті якого світ стане менш стабільним для всіх нас", – підкреслив Столтенберг.

Армія Росії

Армія Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерство оборони Туреччини почало приймати зенітно-ракетні комплекси С-400 з Росії.

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Особа
Йенс Столтенберг
Теги
НАТО Росія ракети
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Пусть США сначала у берут пусковые установки из Польши и Румынии! Ну ,а на эту истерику можно ответить так ,наши ракеты не против Европы они для защиты от инопланетян! Ну,а если серьёзно , что страшно находиться под прицелом?
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К Денис
К Денис
Начнём с того что не Россия расторнла договор РДСМ а амеры а значит и НАТО.. И п.с. "предупредило НАТО" если посмотреть хронологию событий.. Именно Россия предупредила Европу и НАТО о том что будет вынуждена использовать ракеты малой и средней дальности с целью удара по Европе (одного из фронтов в случае наступления НАТО)
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