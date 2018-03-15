НАТО підтримає: Столтенберг чітко висловився про отруєння Скрипаля

Як заявив на прес-конференції генсек організації Йенс Столтенберг, у НАТО впевнені в тому, що отруйну речовину розробили в Росії, передає Інтерфакс-Україна.

"У нас немає причин сумніватися в оцінках, зроблених Великобританією. Ми знаємо, що ця речовина нервно-паралітичної дії була вироблена в Росії, і тому ми довіряємо оцінкам, зробленим у Британії", - сказав він.

Столтенберг також заявив, що Альянс готовий надати підтримку Великобританії в розслідуванні нападу на Скрипаля.

"Союзники запропонували практичну підтримку, і ми готові її надати на запит Великобританії, якщо він буде", - сказав він.

За його словами, поки що такого прохання від Великобританії не надходило.

Як повідомляв "Обозреватель", Франція приєдналася до звинувачень на адресу Росії в справі про отруєння Скрипаля.