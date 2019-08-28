НАТО підняло винищувачі в небо: Росія відправила 9 військових літаків в Європу

Винищувачі НАТО минулого тижня тричі піднімалися в повітря для супроводу дев'яти російських військових літаків, які летіли в міжнародному повітряному просторі над Балтикою.

Як повідомляє Міністерство оборони Литви, 19 серпня, військовим НАТО довелося супроводжувати два Су-30, які летіли з Калінінградської області на іншу територію Російської Федерації.

20 серпня, винищувач НАТО виявив два літаки: Су-34 і Т-134, які летіли також з Калінінградської області. При цьому Су-34 літав без плану польоту і не підтримував радіозв'язок з регіональним центром польоту.

винищувачі Міноборони Литви

21 серпня, винищувач НАТО піднімався в повітря для супроводу двох російських літаків Су-27, двох Су-30 і одного Іл-76, які летіли різними маршрутами. Літаки Су-27 і Су-30 також не підтримували радіозв'язок з регіональним центром польоту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 серпня президент РФ Володимир Путін похвалився винищувачем п'ятого покоління Су-57 перед лідером Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!