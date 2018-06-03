НАТО готується до нападу Росії: озвучені перші кроки

НАТО створить 30-тисячний резерв для оперативного відбиття ймовірного нападу Росії.

З'єднання має бути приведено в бойову готовність протягом 30 днів, повідомляє німецьке видання Die Welt з посиланням на ряд джерел в Альянсі.

Резерв буде мати в своєму розпорядженні кілька сотень винищувачів і кораблів. Він послужить доповненням до вже наявних сил NATO Response Force, які налічують близько 20 тисяч солдатів.

Створення резерву буде детально обговорено міністрами оборони НАТО на зустрічі в Брюсселі 7-8 червня, а в середині липня лідери Альянсу повинні прийняти політичну декларацію.

Відзначається, що ключова роль у новому з'єднанні буде відведена Німеччині. "Нам потрібно якомога швидше пересувати велика кількість солдатів і обладнання, щоб впевнено перешкодити вторгненню", - пояснив дипломат НАТО, зазначивши, що ініціатором створення резерву є США.

Як повідомлявOBOZREVATEL, США має намір перекинути в Європу потужне озброєння.