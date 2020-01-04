НАТО екстрено припинив свою місію в Іраку через Сулеймані

НАТО призупинив навчальні місії в Іраку після вбивства США генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касема Сулеймані.

Про це заявив представник Північноатлантичного альянсу Ділан Уайт 4 січня, написало видання i24News.

"Місія НАТО триває, але навчальні заходи наразі припинені", – сказав він.

НАТО екстрено припинила свою місію в Іраку через Сулеймані

Уайт підтвердив, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розмовляв по телефону з міністром оборони США Марком Еспером "після останніх подій".

Також у коментарі ТАСС Уайт заявив, що для альянсу безпека особового складу в Іраку має ключове значення.

"Ми залишаємося в тісному і постійному контакті з владою США щодо ситуації в Іраку... НАТО ретельно моніторить ситуацію в регіоні", – додав він.

Місія НАТО в Іраку проводить підготовку сил безпеки країни на вимогу уряду країни, аби запобігти поверненню угрупування "Ісламська держава".

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