НАТО екстрено припинив свою місію в Іраку через Сулеймані

НАТО призупинив навчальні місії в Іраку після вбивства США генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касема Сулеймані.
Про це заявив представник Північноатлантичного альянсу Ділан Уайт 4 січня, написало видання i24News.
"Місія НАТО триває, але навчальні заходи наразі припинені", – сказав він.
НАТО екстрено припинила свою місію в Іраку через Сулеймані
Уайт підтвердив, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розмовляв по телефону з міністром оборони США Марком Еспером "після останніх подій".
Також у коментарі ТАСС Уайт заявив, що для альянсу безпека особового складу в Іраку має ключове значення.
"Ми залишаємося в тісному і постійному контакті з владою США щодо ситуації в Іраку... НАТО ретельно моніторить ситуацію в регіоні", – додав він.
Місія НАТО в Іраку проводить підготовку сил безпеки країни на вимогу уряду країни, аби запобігти поверненню угрупування "Ісламська держава".
В результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдадау(Ірак) в ніч на п'ятницю, 3 січня, загинув генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Сулеймані.
У мережу потрапило відео з місця ліквідації Сулеймані в багдадському аеропорту.
Генерал прибув до Іраку для зустрічі з представниками проіранського збройного формування "Аль-Хашд аш-Шабі".
Міністр оборони Ізраїлю скликав екстрену нараду після вбивства генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану.
Під час вбивства Сулеймані в Іраку загинули ще семеро осіб з його близького оточення.
Для ліквідації Сулеймані ймовірно була використана ракета типу AGM-114 Hellfire, випущена з безпілотника MQ-9 Reaper.
Генерал, ймовірно, був в Москві (Росія) і зустрічався з президентом країни Володимиром Путіним.
У мережі спливло відео, на якому Сулеймані погрожував американському президенту Дональду Трампу.
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї призначив бригадного генерала Ісмаїла Каані главою спецпідрозділу "аль-Кудс", яким раніше керував Сулеймані.
У Багдаді (Ірак) 4 січня почався похорон генерала Сулеймані.
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