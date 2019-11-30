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1 грудня • оновлено в 06:16
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НАТО боїться? Столтенберг зробив тривожну заяву про Росію

11.7т
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Росія стала більш небезпечною і непередбачуваною для країн НАТО.

З такою заявою виступив генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг в ефірі France 24, відповідаючи на питання про головні загрози.

Він зазначив, що РФ стала напористою, інвестує в створення ядерної зброї і порушує Договір про розміщення ракет середньої і меншої дальності (РСМД).

При цьому Столтенберг вважає, що НАТО є найсильнішим і успішним Альянсом в історії.

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За його словами, досягти цього вдалося завдяки вмінню адаптуватися і змінюватися в "світі, що змінюється".

НАТО боїться? Столтенберг зробив тривожну заяву про Росію

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАТО не хоче нової гонки озброєнь з Росією, але в той же час вважає жорсткою свою політику по відношенню до Москви.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Йенс Столтенберг
Місце
Росія
Тег
НАТО
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Базы строят все ближе и ближе, а ахрессивная Россия!?
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Гусенцова Галина, дураков в РФ больше, чем в НАТО, а это самая страшная сила.
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0
0
Руденко Сергей
Руденко Сергей
Надо же как то финансирование выбивать )
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
да на хюу мы вертели вашу НАТу...
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Zhikharev Dmitry, ну. да, ты кроме этого ничего и не умеешь!!!!))
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