НАТО боїться? Столтенберг зробив тривожну заяву про Росію

Росія стала більш небезпечною і непередбачуваною для країн НАТО.

З такою заявою виступив генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг в ефірі France 24, відповідаючи на питання про головні загрози.

Він зазначив, що РФ стала напористою, інвестує в створення ядерної зброї і порушує Договір про розміщення ракет середньої і меншої дальності (РСМД).

При цьому Столтенберг вважає, що НАТО є найсильнішим і успішним Альянсом в історії.

За його словами, досягти цього вдалося завдяки вмінню адаптуватися і змінюватися в "світі, що змінюється".

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАТО не хоче нової гонки озброєнь з Росією, але в той же час вважає жорсткою свою політику по відношенню до Москви.

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