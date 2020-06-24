Наступного тижня кількість заражених COVID-19 досягне 10 мільйонів, – ВООЗ

Наступного тижня кількість заражених COVID-19, найімовірніше, досягне позначки в 10 мільйонів осіб.

Про це в середу, 24 червня, під час пресконференції заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передає Reuters. За його словами, щотижня кількість інфікованих зростає приблизно на мільйон.

Зі свого боку глава програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій лікар Майк Райан заявив, що в латиноамериканських регіонах зараз спостерігається інтенсивне поширення вірусу – кілька днів тому спостерігалося збільшення випадків захворювання на 25-50%.

"Я б охарактеризував ситуацію в Північній і Південній Америці в цілому як ту, що все ще розвивається, вона не досягла свого піку", – сказав він.

Також, за словами Гебрейесуса, триваюче поширення COVID-19 призвело до браку концентраторів кисню.

"Багато країн наразі відчувають труднощі з отриманням кисневих концентраторів. Попит зараз перевищує пропозицію", – заявив він.

Глава ВООЗ повідомив, що в день використовується близько 88 тисяч кисневих балонів, загальним обсягом у 620 тисяч кубічних метрів. Зараз ВООЗ закупив 14 тисяч концентраторів кисню, які відправляться в 120 країн. Іще 170 тисяч концентраторів будуть доступні протягом пів року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені встановили, що для формування колективного імунітету від COVID-19 досить 43% населення, що перехворіло, а не 60%, як вважалося раніше.