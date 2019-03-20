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Наступник Назарбаєва склав присягу і запропонував перейменувати столицю Казахстану. Відео

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Касим-Жомарт Токаєв 20 березня склав присягу народу Казахстану і вступив на посаду президента республіки.

Відео присяги з'явилося в мережі. Водночас Токаєв запропонував перейменувати столицю Казахстану Астану.

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За словами нового президента, столиця повинна носити ім'я першого президента і називатися Нурсултан. Також він вважає, що необхідно назвати центральні вулиці всіх обласних центрів у Казахстані ім'ям Нурсултана Назарбаєва.

Касим-Жомарт Токаєв

Касим-Жомарт Токаєв

alau.kz

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нурсултан Назарбаєв, який склав із себе повноваження президента Казахстану, очолить Раду безпеки республіки.

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Особа
Нурсултан Назарбаєв
Місце
Казахстан
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