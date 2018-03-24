Наступний після Скрипаля: у США почали бити на сполох через ще одного ворога Путіна

Інформатор WADA, екс-керівник московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков після отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля боїться за своє життя. Він прийшов на зустріч з американськими сенаторами в масці і темних окулярах.

Про це пише Газета.ru з посиланням на британське видання Inside The Games.

Як відомо, на інформації Родченкова базувалися всі звинувачення російських спортсменів і чиновників у державній системі допінгу. На підставі цих свідчень, збірну Росії не допустили до Ігор у Пхенчхані.

Відзначається, що Родченков обговорював з сенаторами "загрозу, яку Росія представляє для США, корупцію у міжнародних федераціях і дії США для міжнародної боротьби з допінгом".

"Сумно усвідомлювати той факт, що він повинен боятися за своє життя і змушений навіть носити лижну маску на нашій зустрічі сьогодні, щоб приховати свою зовнішність", - зазначив один з сенаторів.

"З огляду на недавнє отруєння Скрипаля, хоробрість Родченкова гідна поваги. Він допоміг у боротьбі з допінгом, і я радий зустрітися з ним", - додав він.

Helsinki Commission Григорій Родченков

Нагадаємо, що заснований на свідченнях інформатора документальний фільм "Ікар", який розповів про проблеми з допінгом в російському спорті, став лауреатом премії Кіноакадемії США "Оскар".

Як повідомляв "Обозреватель", президент США Дональд Трамп готовий вислати з країни дипломатів РФ через справу про отруєння в британському Солсбері Скрипаля.