Ізраїль і Ліван обмінялися ударами: світ попередили про можливу війну

Обстріл 1 вересня Ізраїлю з боку Хезболли міг стати реакцією на попередні дії ізраїльської авіації на території Лівану.

Як розповів OBOZREVATEL професор політичних наук Зєев Ханін, акція ізраїльських ВПС у Лівані стала в якийсь момент занадто демонстративною.

Він додав, що під час авіанальотів могли загинути великі іранські воєначальники, і Хезболла не ризикнула би відмовчатись "уже з повною втратою обличчя".

Військова операція Ізраїлю в Лівані Ynet

"І вдарила по території Ізраїлю, але обережно – щоб не спровокувати Ізраїль на повноцінну війну: Хезболла війни не хоче, Ірану вона також не вигідна, й Асаду. Ізраїлю до певного часу війна теж була не вигідна", – сказав він.

Ханін нагадав, що в рамках оборонної доктрини команди прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху стоїть завдання приборкати Іран – це головне завдання регіонального і в якомусь сенсі глобального порядку, всі інші театри військових дій не так актуальні. Тому потрібно мобілізувати дипломатичний тиск на Іран і ліквідувати проіранські анклави (та їх проксі) в тих місцях, де вони можуть створювати загрози безпеці.

"По-перше, це Сирія. А по-друге, до списку вже де-факто підключився і Ліван, де уряд перейшов під контроль Хезболли (і того ж Ірану), там почали будувати підприємства з виготовлення високоточних ракет. При тому що і раніше було відомо – наступна війна буде не сирійською чи третьою ліванською. Вона буде так званою північною – все в одному пакеті", – сказав експерт.

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Він додав, що оборонна доктрина Ізраїлю визначає, що противником є навіть не стільки військове крило Хезболли, скільки уряд Лівану, який хоч і перебуває під зовнішнім контролем, але саме він відповідає за все, що діється на його території і з його території.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У неділю, 1 вересня, терористична організація "Хезболла" випустила протитанкові ракети по території Ізраїлю.

У відповідь безпілотники Ізраїлю 1 вересня скинули запальні бомби на території Лівану в прикордонному районі Ар Дов.

Інформація про поранення військових Ізраїлю в результаті удару терористичної організації "Хезболла" 1 вересня була інсценована Цахалом.

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