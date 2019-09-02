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2 вересня • оновлено в 20:33
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/ Світ

Ізраїль і Ліван обмінялися ударами: світ попередили про можливу війну

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Обстріл 1 вересня Ізраїлю з боку Хезболли міг стати реакцією на попередні дії ізраїльської авіації на території Лівану.

Як розповів OBOZREVATEL професор політичних наук Зєев Ханін, акція ізраїльських ВПС у Лівані стала в якийсь момент занадто демонстративною.

Він додав, що під час авіанальотів могли загинути великі іранські воєначальники, і Хезболла не ризикнула би відмовчатись "уже з повною втратою обличчя".

Військова операція Ізраїлю в Лівані

Військова операція Ізраїлю в Лівані

Ynet

"І вдарила по території Ізраїлю, але обережно – щоб не спровокувати Ізраїль на повноцінну війну: Хезболла війни не хоче, Ірану вона також не вигідна, й Асаду. Ізраїлю до певного часу війна теж була не вигідна", – сказав він.

Ханін нагадав, що в рамках оборонної доктрини команди прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху стоїть завдання приборкати Іран – це головне завдання регіонального і в якомусь сенсі глобального порядку, всі інші театри військових дій не так актуальні. Тому потрібно мобілізувати дипломатичний тиск на Іран і ліквідувати проіранські анклави (та їх проксі) в тих місцях, де вони можуть створювати загрози безпеці.

"По-перше, це Сирія. А по-друге, до списку вже де-факто підключився і Ліван, де уряд перейшов під контроль Хезболли (і того ж Ірану), там почали будувати підприємства з виготовлення високоточних ракет. При тому що і раніше було відомо – наступна війна буде не сирійською чи третьою ліванською. Вона буде так званою північною – все в одному пакеті", – сказав експерт.

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Ізраїль воював із Хезболлою лише дві години

Він додав, що оборонна доктрина Ізраїлю визначає, що противником є навіть не стільки військове крило Хезболли, скільки уряд Лівану, який хоч і перебуває під зовнішнім контролем, але саме він відповідає за все, що діється на його території і з його території.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У неділю, 1 вересня, терористична організація "Хезболла" випустила протитанкові ракети по території Ізраїлю.

  • У відповідь безпілотники Ізраїлю 1 вересня скинули запальні бомби на території Лівану в прикордонному районі Ар Дов.

  • Інформація про поранення військових Ізраїлю в результаті удару терористичної організації "Хезболла" 1 вересня була інсценована Цахалом.

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Місце
Ізраїль
Тег
Ізраіль
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
паРРашу туда уже позвали - скрепы боронить от супостата? Скоро этот долбо@б путЕн прилезет. И тогда от расеи мокрого места не останется. Израиль им таки сделает обрезание по самые йайтса!
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
сейчас самая супер, современная держава , но немытая с совковым металлоломом туда попиз,,,,.,,,, скажет наши предки здеся с камнем бегали и скрепы найдут в песках ,,,,,, от верблюда
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