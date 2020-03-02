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2 березня • оновлено в 14:24
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Політика Економіка

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Наступ Туреччини в Сирії: експерт розповів про поразку Росії

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Російська присутність в Сирії і підтримка режиму президента Башара Асада – це повний провал Кремля в зовнішній політиці.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав експерт по Близькому Сходу Михайло Крутіхін. За його словами, позицію Росії, як гравця в цьому конфлікті, там ніхто не враховує, основні переговори йдуть між Туреччиною й Іраном (повний текст читайте тут).

"Найголовніше питання – що взагалі Росія робить в Сирії? Це повне неподобство і провал в російській зовнішній політиці. Сунутися туди не треба було. Силова позиція в Сирії на боці Ердогана (Реджеп Ердоган, президент Туреччини. – ред). За нього НАТО, США, багато арабських країн. Проти нього тільки Іран і терористичні організації, які в союзі з Іраном і Росією, типу Хезболли, підтримують режим Асада", – підкреслив Крутіхін.

Війна в Сирії

Війна в Сирії

За його словами, за останні дні посилення конфлікту в північній частині провінції Ідліб, де Туреччина має намір розширити свій контроль, їх армія сильно попсувала сирійську.

"Турки фактично нейтралізували російську підтримку. Поки удача на їхньому боці. Іранці вже вимагають переговорів з Туреччиною, але без участі Росії. Її, як гравця, там взагалі ніхто не розглядає. Тому не виключено, що можуть бути серйозні перестановки в сирійському режимі. Уже надходили повідомлення, що визрівав мало не військовий заколот проти Асада", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в сирійському місті Серакіб 1 березня був збитий безпілотник турецького виробництва, який спочатку прийняли за бойовий літак. За попередніми даними, авіація боролася з БПЛА Туреччини в повітрі над Ідлібом.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Конфлікт в Сирії Російська воєнна загроза
Особи
Башар Асад Реджеп Тайіп Ердоган Михайло Крутіхін
Місце
Сирія
Теги
війна Новини Росії
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
промывка бaндepoвckux мозгов вымышленными псевдоэкспертами идёт полным ходом.
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Овчинников Михаил
Овчинников Михаил
Да только турецкий лидер едит в Россию с русскими договариваться но не Ираном
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Дурилка картонная манящая себя экспертом.
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