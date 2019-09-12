"Настрій антипутінський": Гіркін натякнув на революцію в Росії

Ексватажок терористичної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що в Росії швидкими темпами зростає невдоволення нинішньою владою в обличчі Володимира Путіна.

За його словами, така тенденція спостерігається навіть у глибинці країни-агресора. Про катастрофічне падіння довіри до беззмінного лідера росіян Гіркін заявив в ефірі пропагандистського каналу "РОЙ-ТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ігор Гіркін "Еспресо TV"

"Населення, в тому числі у великих містах, не приймає цю владу. Можливо, якісь бабусі-пенсіонерки досі й моляться на Путіна, але фактично серед маргіналів опинилися ті, хто підтримує зараз владу. Загальний настрій населення, причому не тільки освіченого, але і в селі – він різко антипутінський і антивладний", – сказав колишній ватажок бойовиків "ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні Гіркін заявляв, що вже до осені в Росії може визріти переворот, метою якого стане повалення президента Владіміра Путіна.

Також він говорив, що у президента Росії зараз є кілька двійників. Також він припускав, що скидати Путіна буде не народна революція, а його власне оточення.

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