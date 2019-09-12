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12 вересня • оновлено в 08:57
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"Настрій антипутінський": Гіркін натякнув на революцію в Росії

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Ексватажок терористичної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що в Росії швидкими темпами зростає невдоволення нинішньою владою в обличчі Володимира Путіна.

За його словами, така тенденція спостерігається навіть у глибинці країни-агресора. Про катастрофічне падіння довіри до беззмінного лідера росіян Гіркін заявив в ефірі пропагандистського каналу "РОЙ-ТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ігор Гіркін

Ігор Гіркін

"Еспресо TV"

"Населення, в тому числі у великих містах, не приймає цю владу. Можливо, якісь бабусі-пенсіонерки досі й моляться на Путіна, але фактично серед маргіналів опинилися ті, хто підтримує зараз владу. Загальний настрій населення, причому не тільки освіченого, але і в селі – він різко антипутінський і антивладний", – сказав колишній ватажок бойовиків "ДНР".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні Гіркін заявляв, що вже до осені в Росії може визріти переворот, метою якого стане повалення президента Владіміра Путіна.

Також він говорив, що у президента Росії зараз є кілька двійників. Також він припускав, що скидати Путіна буде не народна революція, а його власне оточення.

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Особи
Володимир Путін Ігор Гиркин (Стрєлков)
Місце
Росія
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70rus xxx
70rus xxx
Так уже 5 лет раша фклочья.Опоздал,Гиркин.
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Немытые, да это же ваш новый президент ! Путя - устал, решил - я ухожу, поеду лучше в загнивающую Европу к семье, а вам подсовывают такого себе борца с режимом. Умом ведь Россию - не понять, да две извечные беды никуда не делись !
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филипп филипыч
филипп филипыч
влажные мечты патриотов неньки) упоротые майдановцы я хоть и не топлю за путина но как живущий всю жизнь в россии понимаю что никакого майдана не будет. и слава богу))
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
филипп филипыч, я психику твою пожалел: основная тема в Хельсинки - Украина, это с ria.ru, встреча в Осаке - просто шанс покрасоваться и встретиться с Трампом ! Знаешь другие итоги ?
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филипп филипыч
филипп филипыч
Алень - мне друг, но истина дороже !, а что ты про Хельсинки и Осаку промолчал?) природная скромность не позволяет?)))
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