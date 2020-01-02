"Настав час вертатися додому": російський політик закликав Путіна закінчити війну в Україні

Російський політик, колишній депутат Державної думи Росії Євген Ройзман заявив, що Росія повинна прибрати свої війська з територій чужих держав, включаючи Україну.

Крім того, він обурився політикою президента РФ Володимира Путіна, який постійно вигадує Росії нових ворогів. Свою категоричну позицію Ройзман озвучив в інтерв'ю "Ехо Москви" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коментуючи скандал, спровокований звинуваченнями Путіна Польщі в розв'язанні Другої світової війни, політик зазначив, що знання історії – не найсильніша сторона лідера країни-агресора.

"Звичайно, трішечки ніяково іноді за цим спостерігати. Зверніть увагу, у нас потихеньку зміщуються ворожі центри. Ось була Україна, потім з'явилися претензії до Білорусі. Там з'явилися претензії до Прибалтики. Зараз з'являються претензії до Польщі. Ось так ходимо по колу. Мені взагалі все це не подобається", – сказав Ройзман.

Після цих слів ведучий ефіру спробував заперечити йому, висловивши думку, що Росія нібито дійсно знаходиться в кільці ворогів. Але Ройзман у відповідь жорстко засудив країну-агресора за вторгнення на чужі території.

"Я насправді вважаю, що нам треба закінчувати з агресією в Україні, нам треба закінчувати історію з Сирією, історію з Африкою, повертатися в свою країну. Все, прийшов час повернутися додому і займатися своєю країною", – сказав політик.

Він додав, що вважає правильним не звертати увагу на геополітику і навів приклад з російської історії.

Війна Росії в Україні news.bigmir.net

"Була дуже гарна історія. Свого часу Катерина II, Потьомкін і Микита Панін – нарада йде – розмовляють між собою. І Катерина каже: "У Персії повстання проти влади дуже серйозне". Потьомкін каже: "Нам це вигідно. Ми повинні підтримати". А Микита Панін каже: "Ні, така політика мені не подобається". Тобто абсолютно різні позиції. І вже тоді дивилися, що добре і що погано", – спробував він пояснити свою критику російської агресії в багатьох країнах світу .

Ведучий в свою чергу, запитав у Ройзмана, чому він упевнений в тому, що зараз в оточенні Путіна немає людей, які йому готові озвучити полярні точки зору. Але політик відкинув ймовірність такого сценарію.

"Є відчуття, що в оточенні тільки силовики, яким подобаються паради, подобаються танки. У російській історії вже таке було. Ніколи в житті це не доводило до добра", – попередив Ройзман.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Путін заявив, що посол Польщі в Німеччині перед початком Другої світової війни нібито обіцяв поставити пам'ятник Гітлеру за вирішення "єврейського питання".

Міністерство закордонних справ Польщі у відповідь на скандальний вислів президента Путіна про передісторію початку Другої світової війни заявило, що російська влада перекручує реальну історичну картину.

У заяві відомства сказано, що російська сторона "посилається на пропагандистські послання сталінської епохи, які вже були засуджені навіть радянським лідером Микитою Хрущовим".

Пізніше послиня США в Польщі Джорджетт Мосбахер заявила, що винуватцями початку Другої світової війни були лідер нацистів Адольф Гітлер і радянський диктатор Йосип Сталін, чим викликала хвилю обурення в країні-агресорі.

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