Наслідки антикарантину? У Швеції зафіксували стрибок смертності від коронавірусу

У Швеції другий день поспіль фіксують серйозне зростання кількості померлих від коронавірусу – тільки 9 квітня там загинули більше ста пацієнтів.

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Загальна кількість летальних випадків у країні досягла більше 790 осіб. Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням західні ЗМІ.

За даними місцевого агентства громадської охорони здоров'я, всього в країні виявили понад 9,1 тис. випадків зараження COVID-19, 719 пацієнтів лікуються у відділеннях інтенсивної терапії.

У Швеції немає жорсткого карантину через коронавірус

Водночас зазначається, що серед обмежувальних заходів, які зробили в Швеції для боротьби з пандемією – заборона на зібрання понад 50 осіб, хоча в багатьох європейських державах дозволено збиратися на вулиці по 2-4 людини, дотримуючись дистанції. Людей у віці старше 70 років у країні закликають залишатися вдома.

Примітно, що такий підхід викликає критику за кордоном. Так, багато хто порівнює ситуацію в Швеції з Данією і Фінляндією, де були прийняті жорсткіші заходи щодо стримування захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарні Швеції припинили застосовувати протималярійний препарат хлорохін, який використовують в Україні для лікування коронавірусу COVID-19, через його побічні дії.

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