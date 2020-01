Доля Трампа опинилася в руках Насірова: спливло невигідне для глави США відео

Глава Державної фіскальної служби України Роман Насіров став свідком особистого спілкування президента Дональда Трампа з бізнесменом Львом Парнасом, від якого американський лідер раніше відхрестився.

Підтверджувальне відео опублікував у Twitter адвокат Парнаса Джозеф Бонді, доводячи, що його клієнт діяв не самостійно, а все ж мав контакти з главою Штатів (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, у кадр потрапили події грудня 2016 року, які відбувалися в приватній резиденції Трампа Мар-а-Лаго. Як зазначив Бонді, на відео видно, як на прийомі у Трампа з'явився Парнас. За ним стояв і Насіров.

Примітно, що 16 січня президент США Дональд Трамп під час виступу в Овальному кабінеті офіційно відрікся від знайомства з Парнасом: "Я його зовсім не знаю, не знаю, про що він, не знаю, звідки він, нічого не знаю про нього. Я можу тільки сказати вам, що це великий обман".

"Доля Трампа – в руках глави Державної фіскальної служби Романа Насірова. Його ім'я спливло у зв'язку з розслідуванням, яке може призвести до імпічменту президента США. Трамп стверджує, що жодних справ із Парнасом не мав. Але якщо Парнас і Насіров заявлять у суді зворотне, і приведуть деталі, то це зіграє в цій ситуації проти президента США і серйозно дискредитує його офіційну заяву від 16 січня. Це дасть іще один козир демократам. Насіров тепер може стати фігурантом справи про імпічмент у США – хто б міг подумати!" – прокоментував кадри український журналіст Юрій Бутусов.

Here's the "I do not know him at all, do not know what he's about, do not know where he comes from, know nothing about him" guy, w Lev Parnas & Roman Nasirov, former head of Ukrainian Fiscal Service, at Mar-a-Lago 12/16. @POTUS. @realDonaldTrump @Acosta #LevRemembers #LetLevSpeak pic.twitter.com/5B5QY2DJEg