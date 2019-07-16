"Насильницька українізація!" Росія влаштувала істерику в ООН через українську мову

Представник Російської Федерації в Раді безпеки ООН Василь Небензя вибухнув на засіданні у вівторок, 16 липня, звинуваченнями на адресу України через закон про державну мову.

Так, він заявив, що українська влада діє "драконівськими методами" і нібито обмежує російськомовне населення.

"Ми ведемо мову не проти української мови, а про захист російської, викорінювати яку київська влада почала драконівськими засобами. Це суперечить не тільки міжнародним конвенціям, а й здоровому глузду. Йде жорстока примусова українізація всіх сфер життя", – висловився він.

Василь Небензя Скріншот з відео

За словами Небензі, закон порушує букву і дух Мінських угод і привносить розкол в українське суспільство. Представник РФ закликав Радбез ООН не слідувати "збоченій логіці української влади".

Він також спробував використати проти України пропозицію радника президента Володимира Зеленського Микити Потураєва перейменувати Росію на Московію, а російську мову на "российский язык".

В цілому, запевнив Небензя, закон про українську мову, на думку Росії, є суто політичним рішенням, яке не враховує думки суспільства та порушує права нацменшин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дипломат Андрій Теліженко припустив, що засідання Радбезу ООН обернеться проти самої Росії, яка його скликала.

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