"Наше серце з вами": у готелі Ірану розмістили фото "янголів" літака МАУ

В готелі Тегерана (Іран), де перед авіакатастрофою зупинилися 9 членів екіпажу Boeing компанії МАУ, повісили пам'ятне фото про українців.
Про це в Facebook повідомила бригада транспортної авіації, яка займалася поверненням тіл загиблого екіпажу.
Командир екіпажу полковник Дмитро Мимриков поділився, що такі завдання важко даються, особливо коли Іран визнав провину в збиванні літака. Однак від іранців українські льотчики постійно чули слова співчуття і вибачення за катастрофу.
"Вони повністю визнають провину свого керівництва, своєї країни в цій трагедії. На знак шани та пам'яті персонал готелю, із якого наші хлопці і дівчата вирушили в свій останній рейс, розмістив в холі фото загиблого екіпажу з підписом "Наше сердце с вами", – розповів він .
Нагадаємо, що 19 січня в Україні приземлився борт з жертвами авіакатастрофи в Ірані. В результаті краху літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ загинули 11 українців – 9 членів екіпажу і 2 пасажири.
Хол готелю в Ірані
Facebook Бригада транспортної авіації
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вранці 11 січня Іран офіційно повідомив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.
Повноцінний доступ від іранської сторони до уламків літака МАУ українські експерти отримали лише 10 січня. Через тиждень стало відомо, як Іран заважав розслідуванню українців. Також з'ясувалося, що на місці трагедії були помічені мародери, які розбирали речі загиблих пасажирів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
Президент країни Хасан Рухані сказав, що шкодує про трагедію і приносить глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою. Він повідомив, що країна виплатить компенсацію родинам 176 жертв.
В "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що їх літак Boeing 737 зазнав аварії не випадково.
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