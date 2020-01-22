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22 січня • оновлено в 08:53
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"Наше серце з вами": у готелі Ірану розмістили фото "янголів" літака МАУ

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В готелі Тегерана (Іран), де перед авіакатастрофою зупинилися 9 членів екіпажу Boeing компанії МАУ, повісили пам'ятне фото про українців.

Про це в Facebook повідомила бригада транспортної авіації, яка займалася поверненням тіл загиблого екіпажу.

Командир екіпажу полковник Дмитро Мимриков поділився, що такі завдання важко даються, особливо коли Іран визнав провину в збиванні літака. Однак від іранців українські льотчики постійно чули слова співчуття і вибачення за катастрофу.

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"Вони повністю визнають провину свого керівництва, своєї країни в цій трагедії. На знак шани та пам'яті персонал готелю, із якого наші хлопці і дівчата вирушили в свій останній рейс, розмістив в холі фото загиблого екіпажу з підписом "Наше сердце с вами", – розповів він .

Нагадаємо, що 19 січня в Україні приземлився борт з жертвами авіакатастрофи в Ірані. В результаті краху літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ загинули 11 українців – 9 членів екіпажу і 2 пасажири.

Хол готелю в Ірані

Хол готелю в Ірані

Facebook Бригада транспортної авіації

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран Тегеран
Теги
Boeing літак Авіакатастрофа МАУ
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