"Народ буде страждати!" Помпео подзвонив і жорстко пригрозив Лаврову

Держсекретар США Майк Помпео провів телефонну розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у зв'язку з прибуттям російських військових до Венесуели.

Помпео попередив Лаврова, що Сполучені Штати не будуть "залишатися бездіяльними спостерігачами" того, як Москва відправляє військовий контингент для підтримки режиму Ніколаса Мадуро, передає AFP.

"Якщо Росія продовжить відправляти військовий контингент на підтримку нелегітимного режиму Мадуро в Венесуелі, ростуть ризики продовження страждань народу Венесуели, який у своїй більшості підтримує тимчасового президента Хуана Гуайдо", — зазначив Помпео.

Він також закликав Кремль "припинити неконструктивну поведінку" і підтримати Гуайдо.

Відзначимо, в суботу, 23 березня, в Каракас прибули два російські військово-транспортні літаки Іл-62 та Ан-124 із військовими на борту. Крім того, Ан-124, за деякими даними, перевіз 35 тонн невідомого вантажу.

Майк Помпео і Сергій Лавров

Нагадаємо, що 13 березня парламент Венесуели за запитом лідера опозиції Хуана Гуайдо оголосив у країні режим надзвичайного стану у зв'язку з масштабними відключеннями електроенергії, які тривали з 7 березня.

Гуайдо вніс запит про введення надзвичайного стану строком на 30 днів. Водночас президент Венесуели Ніколас Мадуро стверджував, що відключення електрики є нібито результатом хакерських атак зі США.

Подачу електроенергії в країні повністю відновили тільки 14 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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