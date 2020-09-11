Народ Білорусі відкинув Лукашенка, у нього немає легітимності – Держдеп США

У Державному департаменті заявили, що Білоруси відкинули Олександра Лукашенка як свого президента, тому у нього немає легітимності.

На спеціальному телефонному брифінгу для журналістів 11 вересня перший заступник держсекретаря Стівен Біган сказав, що "режим не діє в інтересах білоруського народу". Також, як повідомляє Reuters, США і Європа розглядають введення санкцій проти осіб, причетних до насильства проти демонстрантів.

"Тепер, після того як народ явно відкинув режим, керівництво Білорусі використовує насильство для підтримки своєї влади", – зазначив він.

Біган підкреслив, що США в зв'язку з цим США наполягають на проведенні в країні нових виборів.

Стівен Біган заявив, що США наполягають на перевиборах у Білорусі.

"Сполучені Штати вважають – і це не просто наша думка, це гарантовано білоруському народу Гельсінським заключним актом і Загальною декларацією прав людини – що білоруський народ має право на вільні і справедливі вибори, на яких вони оберуть власних лідерів", – пояснив він позицію країни.

Представник Держдепу додав, що громадяни Білорусі були позбавлені такої можливості під час президентських виборів 9 серпня.

Також Біган заявив, що США і Європа обговорюють можливість введення адресних санкцій проти Мінська.

"США зберігають санкції щодо 17 осіб, включаючи правителя Білорусі та інших високопоставлених осіб. Також ми тісно працюємо з нашими європейськими партнерами в питанні додаткових адресних санкцій по відношенню до всіх, хто відповідальний за порушення прав людини і репресії в Білорусі", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, парламент Литви ухвалив резолюцію, в якій Світлану Тихановську визнали обраним лідером Білорусі, а Олександра Лукашенка – незаконним главою держави.