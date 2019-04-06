"Наркомани і алкоголіки!" Сенатор Росії впав у маразм через вибори в Україні

Скандальний російський сенатор Олексій Пушков бурхливо відреагував на новину про те, що кандидати у президенти України здавали аналізи.

Він побачив в цьому ознаки того, що Володимир Зеленський і Петро Порошенко нібито можуть мати алко- чи наркотичну залежність. Своїми нетверезими висновками він поділився на сторінці у Twitter.

"Здача аналізів на алкоголь і наркотики кандидатами перед дебатами — безсумнівний внесок України в світову виборчу практику. Це передбачає, як мінімум, підозри або вказівки на те, що кандидати можуть бути наркоманами або алкоголіками. Інакше навіщо аналізи?" — написав одіозний Пушков.

Олексій Пушков Прес-служба Держдуми

Його міркування розсмішили українського політтехнолога Олексія Голобуцького, і він відповів сенаторові країни-агресора яскравим тролінгом на своєму Telegram-каналі.

"Руссо-сенатора Пушкова вразила до глибини лаптів сама ідея, що кандидати на священну посаду президента можуть здавати аналізи. Ну, ясно. У них цар — як метелик. Не какає, не пісяє, одну духовність виробляє кілотоннами", — написав він.

Здача аналізів на алкоголь і наркотики кандидатами перед дебатами - безсумнівний внесок України в світову виборну практику. Це передбачає, як мінімум, підозри або вказівки на те, що кандидати можуть бути наркоманами або алкоголіками. Інакше навіщо аналізи? - Олексій Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останні дні Пушков відзначився ще двома маревними коментарями, що стосуються України. Слова міністра інфраструктури України Володимира Омеляна про українські танки в Москві він порівняв зі стратегією Адольфа Гітлера.

Також сенатор їдко відповів на заяву глави МЗС України про те, що РФ розориться через компенсації за окупацію країни протягом століть. Пушков сказав, що такої держави, як Україна, нібито ніколи не існувало.

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