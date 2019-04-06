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"Наркомани і алкоголіки!" Сенатор Росії впав у маразм через вибори в Україні

2.1тЧитати матеріал російською

Скандальний російський сенатор Олексій Пушков бурхливо відреагував на новину про те, що кандидати у президенти України здавали аналізи.

Він побачив в цьому ознаки того, що Володимир Зеленський і Петро Порошенко нібито можуть мати алко- чи наркотичну залежність. Своїми нетверезими висновками він поділився на сторінці у Twitter.

"Здача аналізів на алкоголь і наркотики кандидатами перед дебатами — безсумнівний внесок України в світову виборчу практику. Це передбачає, як мінімум, підозри або вказівки на те, що кандидати можуть бути наркоманами або алкоголіками. Інакше навіщо аналізи?" — написав одіозний Пушков.

Олексій Пушков

Олексій Пушков

Прес-служба Держдуми

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Його міркування розсмішили українського політтехнолога Олексія Голобуцького, і він відповів сенаторові країни-агресора яскравим тролінгом на своєму Telegram-каналі.

"Руссо-сенатора Пушкова вразила до глибини лаптів сама ідея, що кандидати на священну посаду президента можуть здавати аналізи. Ну, ясно. У них цар — як метелик. Не какає, не пісяє, одну духовність виробляє кілотоннами", — написав він.

"Наркомани і алкоголіки!" Сенатор Росії впав у маразм через вибори в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останні дні Пушков відзначився ще двома маревними коментарями, що стосуються України. Слова міністра інфраструктури України Володимира Омеляна про українські танки в Москві він порівняв зі стратегією Адольфа Гітлера.

Також сенатор їдко відповів на заяву глави МЗС України про те, що РФ розориться через компенсації за окупацію країни протягом століть. Пушков сказав, що такої держави, як Україна, нібито ніколи не існувало.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Олексій Пушков
Місце
Росія
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
нужно побомбить москву! Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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Васильев Александр
Васильев Александр
Этих сенаторов самих надо проверить у наркологов и психиатров. Впрочем, итог известен.
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