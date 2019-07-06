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"Нарешті дійшло!" Скабєєва похвалила Зеленського за скандальні слова про "ДНР"

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Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва похвалила президента України Володимира Зеленського за скандальні слова про неможливість поділу жителів Донбасу на терористів і патріотів.

Вона побачила в цьому визнання главою держави "громадянської" війни на сході, про що заявила в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зеленський і Скабєєва

Зеленський і Скабєєва

"Починаємо з сенсації, можна так сказати! Зеленський приїхав-таки на Донбас і заговорив російською мовою, мимоволі визнавши, що на Донбасі, уявіть собі, йде "громадянська" війна, яка розділила на своїх і чужих цілі сім'ї. Дійшло, нарешті, до офіційних осіб! Зробив він це під час представлення нового голови Донецької області Павла Кириленка, брат якого служить, увага, в "МДБ ДНР", – задоволено заявила продажна телеведуча.

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Її підтримав і співведучий Євген Попов, який продовжив підживлювати тему фейками про "держпереворот" в Україні.

"А також в Донецьку живуть його батько і мати, які так само, як і брат, не визнали "державний переворот" у Києві. Ну, і Кириленко з такою постановкою питання згоден. Тобто Донецьк йому тепер бомбити буде непросто", – уїдливо додав пропагандист.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Зеленський призначив Кириленка головою Донецької ОДА 5 липня. Він є підполковником юстиції, був військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону (з вересня 2017 року). У 2008 році закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого. Працював в прокуратурах Донецької області, АР Крим та Генеральній прокуратурі.

  • У 2018 році прокурору Кириленку видали службову квартиру у Львові. Також він задекларував 300 тис. гривень готівкою, при цьому заробив за рік 450 тис. гривень. Крім того, у 2017 році Кириленко придбав BMW 528i 2015 за 393,5 тис. гривень. Інших цінностей сім'я не має.

  • Примітно, що в базі "Миротворця" терористом "ДНР" значиться людина на ім'я Євген Кириленко. Він на два роки старший за прокурора Павла Кириленка, має однакове з ним по батькові, і був зареєстрований в тій же макіївській квартирі, що й Павло.

  • За інформацією відомого волонтера Тіма Златкіна, новий голова Донецької ОДА і бойовик Кириленко – рідні брати.

  • Зеленський прокоментував скандальне призначення, закликавши не ділити людей, які проживають на тимчасово окупованій території, на своїх і чужих.

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Теми
російська пропагандаВійна на Донбасі
Особи
Ольга СкабєєваВолодимир Зеленський
Місце
Росія
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Чан Джеки
Чан Джеки
так как делят евреи на жителей страны которые тоже тысячилетиями жили на теретории на сегодня еврейского государства.так может палестинцы хозяины етой територии.ась
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Santi Amonito
Santi Amonito
Рано радуется эта су-кабеева, ее уже и так перекосило от вранья, - зЭ-мим непредсказуем - как велосипедёр-торчок на горной дороге. Как бы потом со своим подвизгивателем оба не исходили желчью от других "слов" вазЭлинского.
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Всі хвалять нашого клоуна. Крім патріотів та небайдужих до долі держави.
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