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"Напоумимо молодчиків!" У Держдумі пригрозили приборкати Україну і Грузію

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Депутат нелегітимної Держдуми, одіозний комуніст Леонід Калашников заявив, що Росія повинна примусити до миру Україну і Грузію.

Так він відреагував на скандали, які спалахнули довкола протестів проти телемосту між каналами NewsOne і "Росія 24" і довкола публічної образи президента РФ грузинським журналістом. Нахабними погрозами з цього приводу Калашников вибухнув в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Примус до миру придумали не ми – Захід, Європа і Америка. Примус до миру, операція, це, мабуть, єдине, що може напоумити сьогодні ось цих молодчиків – Грузію і Україну", – зухвало висловився депутат країни, яка розв'язала війни в обох державах.

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Україна і Грузія

Україна і Грузія

"Українська правда"

Як повідомляв OBOZREVATEL, член Ради Федерації Росії Олексій Кондратьєв загрозливо заявив, що у відповідь на образу президента РФ Володимира Путіна на телеканалі "Руставі-2" країна-агресор могла б висадити в Грузії десант.

У свою чергу скандальний віце-спікер нелегітимної Державної Думи Росії Петро Толстой зганьбився публічною образою України і Грузії. Він назвав їх "злісними інвалідами", які існують тільки завдяки Росії. Крім того, він посміявся над втратою територій Україною і Грузією, при тому, що їх окупувала саме Росія.

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Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
Тег
Державна Дума Росії
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