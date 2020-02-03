"Наполеон в лікарні": Захарова грубо образила очільника МЗС Польщі

Скандальна речниця МЗС Росії Марія Захарова образливо висловилася на адресу міністра закордонних справ Польщі Яцека Чапутовича.

На своїй сторінці у Facebook одіозна дипломатка країни-агресорки висловила невдоволення словами польського міністра про те, що Польща перемогла в історичній суперечці з Росією.

"Так думають всі Наполеони: і Бонапарт, і в лікарні", – нахабно огризнулася Захарова, використовуючи недипломатичні формулювання.

Марія Захарова Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Захарова бурхливо відреагувала на гучну заяву першого президента України Леоніда Кравчука. Він сказав, що диктатори Адольф Гітлер і Йосип Сталін зустрічалися у Львові, де хотіли вирішити результат Другої світової війни ще до її початку.

Речниця МЗС РФ образливо звернулася до Кравчука, виступаючи на брифінгу, і запитала "чим його лікують".

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