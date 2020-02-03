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3 лютого • оновлено в 16:12
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"Наполеон в лікарні": Захарова грубо образила очільника МЗС Польщі

2.4т
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Скандальна речниця МЗС Росії Марія Захарова образливо висловилася на адресу міністра закордонних справ Польщі Яцека Чапутовича.

На своїй сторінці у Facebook одіозна дипломатка країни-агресорки висловила невдоволення словами польського міністра про те, що Польща перемогла в історичній суперечці з Росією.

"Так думають всі Наполеони: і Бонапарт, і в лікарні", – нахабно огризнулася Захарова, використовуючи недипломатичні формулювання.

Марія Захарова

Марія Захарова

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Особа
Марія Захарова
Місце
Росія
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hunt andres
hunt andres
Нагоая, одиозная, скандальная...))) Обоз, еще знаете эпитеты? Или это предел?)))
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2
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ярко затроллила пшеков)
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9
1
Крым Андрей
Крым Андрей
Захаров Дмитрий,... поставила пшеков на место. В Варшаве огрызнулись.
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4
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Мария Владимировна жжот
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8
0

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